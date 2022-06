De stijl van Nichon Glerum: ‘Luid, kleurrijk, extravagant en vrouwelijk’

Wie: Nichon Glerum (37), fotograaf podiumkunsten

Gespot: NDSM-werf

Wat heeft u aan?

“Mijn schoenen, broek en oorbellen komen van de IJ-Hallen. De blouse heb ik geruild via The Clothing Loop. De jurk komt van een wisselwinkel. En het hoedje: geen idee!”

Hoe zou u uw stijl omschrijven?

“Luid, kleurrijk, extravagant en vrouwelijk. Met veel grote, grafische prints en harde lijnen, die niet al te lieflijk zijn.”

Wat inspireert u tot bepaalde outfits?

“Het kledingstuk zelf of de persoon of gelegenheid waar ik heen ga. Ik probeer daar dan iets van te verwerken in mijn outfit. Dat kan heel subtiel. Laatst had mijn oudste kind een schaaktoernooi, dat liet ik terugkomen in onze kleding door items met blokjes te dragen. Ik heb er altijd heel veel lol aan, ook als het niemand opvalt.”

Wat is uw stijltip?

“Laat je niet leiden door de maat die op het label staat. Pas alles en draag wat past. Soms betekent dat: over je ego heen stappen en een maat groter proberen dan je gewend bent. Kijk ook creatief naar de kleding die je al hebt: wat kun je er nog meer mee? Misschien werkt het wel achterste­voren, binnenstebuiten of compleet anders dan hoe het oorspronkelijk bedoeld was. Wat je zoekt als je gaat winkelen, vind je misschien niet altijd in een nieuw item.”

Waar shopt u zoal?

“Sinds dertien jaar koop ik alles tweedehands of krijg ik kleding door middel van ruilen. Tijdens corona heb ik de ‘kettingkledingruil’, nu The Clothing Loop, opgezet, waarbij tassen met kleding worden doorgegeven. Je haalt er iets uit, maar stopt er ook weer iets in voor de volgende. Naast het duurzame aspect vind ik het een meerwaarde dat je het verhaal achter het kledingstuk leert kennen. De schoenen die ik eruit haalde, zijn bijvoorbeeld de oude trouwschoenen van mijn buurvrouw. Dat had ik nooit geweten als ik ze in een winkel had gekocht. Ook experimenteer je meer met kleding die je anders misschien niet uit een rek zou pakken.”