De stijl van Nelke Cor: ‘Ik zet mijn vuilnis buiten op hakken’

Fotograaf Carly Wollaert portretteert mensen die met hun persoonlijke stijl de straten van Amsterdam kleur geven.

Wie Nelke Cor Mast (25), kunstenaar en net de master ArtScience KABK afgerond

Gespot Haparandaweg

Hoe zou je je stijl omschrijven?

“Pleaser-punk. Blonde bimbo Barbie meets sloddervos, kantoormedewerker die ook op zaalvoetbal zit en naar Joy Division en 21 Savage luistert, of zo. Mensen kennen mij denk ik van m’n hyperfemme sexy outfits, maar soms wissel ik die in voor een meer masculiene outfit zoals deze. Het is namelijk best vermoeiend als mannen de hele tijd naar je zitten te staren of aan je willen zitten. Handen thuis!”

Wat heb je aan?

“De pantalon komt uit de kringloop, de hakken uit een designer-vintagewinkel en de top is van Dirk Bikkembergs. De leren jas heb ik gekregen van m’n beste vriend Joshua. Ik draag een John Richmondbril en oorbellen van Vivienne Westwood.”

Wat heeft invloed gehad op je stijl?

“Mijn moeder werkte vroeger in de allermooiste inbrengwinkel in Friesland, De Leelijcken Eendt. Daar werden écht ­bijzondere dingen naartoe gebracht. Wat de selectie niet haalde, mocht ik mee­nemen naar huis, voor in de verkleedkist. Dat was er niet zomaar een, met clownspakken en een prinsessenjurk, maar écht een droom: een klein open schuurtje in het bos met tientallen hakken, jurken uit Parijs, gekke hoedjes, tasjes, stropdassen en noem maar op. Verkleedfeestjes vond ik het leukste wat er was, ik had altijd de mafste outfits aan. En ik ben geloof ik nooit meer veranderd.”

Welk kledingstuk is onmisbaar?

“Hakken! Ik ben 185 cm en heb me daar vroeger echt dóód om geschaamd. Om kleiner te lijken zakte ik altijd door een heup heen. Ik droeg alleen thuis hakken tot ik het een keertje buiten probeerde, en omg, het voelde zó goed en krachtig. Sindsdien draag ik ze altijd. Ik heb een keer een hardloopwedstrijd gedaan op hakken – niet gewonnen – sta achter de bar op hakken en zet m’n vuilnis buiten op hakken. Het is ook een beetje een stil protest. De wereld is niet ontworpen voor hakdragers, dus ik probeer te laten zien dat ik desondanks toch alles op hakken doe. Ik loop ook heel vreemd op platte schoenen.”