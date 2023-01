De stijl van Naaz: ‘Ik vind het leuk om me een elfje te voelen’

Fotograaf Carly Wollaert portretteert mensen die met hun persoonlijke stijl de straten van Amsterdam kleur geven. Deze week: singer-songwriter Naaz Mohammad.

Wie Naaz Mohammad (24), artiest

Gespot Hamerstraat

Hoe zou je je stijl omschrijven?

“Classy grunge. Altijd een beetje anders. Ik vind het leuk om me een elfje te voelen. Dan doe ik bijvoorbeeld mijn haar achter mijn oor, zodat die net uitsteekt. Ik hou van contrasten in baggy en strak, evenals het mengen van traditionele Koerdische elementen met wat meer hedendaagse. Bijvoorbeeld een doek als riem, een enkelbandje als choker of een Koerdische rok gecombineerd met iets totaal anders. De laatste tijd voel ik me sterk, zelfstandig en stoer en deze I don’t give a fuck-versie van mezelf neem ik mee in mijn kleding.”

Wat heb je aan?

“Ik draag schoenen die mijn ouders voor mij in Turkije hebben gekocht. De fluwelen rok heb ik ooit van een huisgenoot geleend. De sporttop is van Fila. De elfjesoorbellen heb ik ooit van een fan bij een show gekregen, net als de ketting. Het hoofddoekje is door de moeder van een vriend gemaakt. De jas komt van het Waterlooplein. Hij kostte 35 euro en is 100 procent kasjmier, dat was echt een steal.”

Zijn er dingen die je niet draagt maar wel zou willen dragen?

“Meer onthullende kleding, want ik hou van mijn lichaam en vind huid zó mooi. Ik wil het vrouwelijk lichaam vieren. De laatste jaren ben ik bloter gaan kleden en dat vindt mijn familie – die vrij traditioneel is – wel lastig. Voor mij is het een vorm van zelfrespect: ik doe het omdat het mij een goed gevoel geeft, en niet voor anderen.”

Wat heb je geleerd op stijlgebied?

“Ik heb heel gevoelige sensoren, dus de kleding die ik draag moet lekker op mijn huid voelen. Als ik optreed draag ik altijd een baggy broek en tanktop, anders heb ik het idee dat je het niet ziet als ik beweeg. Te strak werkt ook niet; dan zie je weer te veel. Ik gun het mezelf er elke dag extravert uit te zien, als ik dat zou willen. Dat geeft me een bepaalde push en herinnert me aan de beste versie van mezelf. Dat is dan niet ijdel, eerder zelfgunnerij.”