De stijl van Monika: ‘Ik ben geen tosti ham-kaas en dat geldt ook voor mijn kleding’

Fotograaf Carly Wollaert portretteert mensen die met hun persoonlijke stijl de straten van Amsterdam kleur geven. Deze week: beeldend kunstenaar Monika Dahlberg.

Wie Monika Dahlberg (48), beeldend kunstenaar

Gespot Europaplein



Hoe zou u uw stijl omschrijven?

“Ik ben geen tosti ham-kaas en dat geldt ook voor mijn kleding. Het moment, mijn stemming, het seizoen en de liefde voor fashion beïnvloeden wat ik draag, maar ieder moment is een feestje. Of ik nou naar de buurtsuper ga of een opening waar ik geen zin in heb. Shinen en verschijnen! Het leven is te kort om somber te zijn. Als het niet schuurt en niet bijt en niemand vergeet dat ik er was: daar heb je mijn stijl.”

Wat heeft u aan?

“Een appeltjesgroene broek van Ame­rican Vintage, gekocht op een zonnige dag in Antwerpen waar ik voor het eerst ontwerper Walter Van Beirendonck ontmoette. De blouse komt uit de eenmalige collectie van Walt Disney in samenwerking met Karl Lagerfeld – met een keurig strak gesneden boord, en Donald Duck als Karl is hilarisch! Met mijn dollarschoenen van Jeremy Scott voor Adidas maak ik een statement over geld: ik loop er letterlijk op. Perfect om bijvoorbeeld te dragen op een kunstbeurs, waar alles om geld draait.”

Wat inspireert u?

“Mode is als eten. Je moet niet bij hetzelfde menu blijven hangen, maar blijven variëren; dat houdt het spannend. Ik laat me inspireren door mode-iconen als Jeremy Scott, Vivienne Westwood, Walter Van Beirendonck, Moschino en Viktor & Rolf.”

Wat is essentieel in uw garderobe?

“Mijn ketting van Vivienne Westwood met de tekst: ‘Get a life’. Die past bij elk outfit, maar ook bij elke stemming. Ik wilde altijd al iets van haar en sieraden maken een look af. Het zijn de details die het doen voor mij.”

Wat is de grootste les die u leerde op modegebied?

“Ik leerde een belangrijke les van mijn oma: je kunt maar één keer binnenkomen, dus doe dan ook je best om gezien te worden. Vijf minuten is genoeg om een onvergetelijke indruk achter te laten en de mensen om je heen te laten stralen. De wereld is al grijs genoeg, een beetje confetti frist de boel op.”