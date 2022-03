De stijl van Matsuki Sophia: ‘Ik vind het grappig om fast fashion en duurzaam te mixen’

Wie Matsuki Sophia van Coevorden (36), kapster

Gespot Oudezijds Voorburgwal

Hoe zou u uw stijl omschrijven?

“Ik ben, in tegenstelling tot wat mensen vaak verwachten, niet zo bezig met mode. Wat wel of niet in is, vind ik niet belangrijk. Mijn stijl is een bij elkaar gegooid chaotisch zooitje, aangepast op mijn stemming. Ik ben heel vlinderachtig in mijn kledingstijl – elk half jaar ben ik helemaal into iets anders. Op dit moment: kleurrijke kleding en lipgloss.”

Wat heeft u aan?

“Ik draag een broek, zonnebril en ­sleutelbos van Acne Studios, een merk dat al sinds 2006 goed bevriend is met mijn ­garderobe. Het shirt en de sokken zijn van het merk van een goede vriend, Sumibu. Mijn tas is van A.P.C. en het hoedje van Jacquemus. Het jasje is van Primark en de gympen heb ik voor 12 euro bij Bershka gekocht. Beide totaal niet duurzaam, maar daar voel ik me niet schuldig over; ik denk dat het heel ideologisch en onhaalbaar is alles duurzaam te kopen. Sommige ­vrienden vinden het verrassend dat ik op mijn 36ste nog spullen bij dat soort fast fashion-ketens koop, al helemaal in ­combinatie met mijn andere kledingkeuzes, maar ik vind het juist grappig dit te mixen.”

Heeft u een stijltip?

“Lastige vraag, want ik vind stijl niet iets wat je kunt leren. Jezelf aankleden is een leuke bezigheid, maar niet het ­belangrijkste. Probeer zo min mogelijk tijd te besteden aan oppervlakkigheden zoals uiterlijk vertoon, hoe ironisch dit ook klinkt gezien mijn vak. Maar juist in mijn werk kan ik in gesprekken met mensen enorm de diepte ingaan. Dat houdt me al twintig jaar geboeid. Koester, in plaats van bezig te zijn met goedkeuring van anderen, diepgang en geestelijke groei, de buitenkant is maar de buitenkant. En: eerlijkheid is het belangrijkst, ook in kleding. Blijf bij jezelf. Door mee te gaan met de massa houd je eigenlijk je zelfontplooiing tegen. Maar ook dit is een proces en als meegaan is wat je wilt, is dit ook prima.”