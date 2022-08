De stijl van Mark Stadman (39): ‘Jeans zijn een soort tweede huid, ik bén jeans’

Wie Mark Stadman (39), beeldend kunstenaar

Gespot Waterlooplein

Hoe zou u uw stijl omschrijven?

“Met weinig elementen toch veelzeggend én altijd blauw. Wat ik draag kan simpel zijn, maar ik probeer er altijd een sexy en interessante twist aan te geven – ik noem het ‘miauw’. Voor Pride zal ik een uitzondering moeten maken: de dresscode op de boot waarmee ik ga varen is roze, paars en zwart. Ik ga voor een laag uitgesneden lichtroze jeans met een zero’s Christina Aguilera-vibe waarbij je schaamhaar erbovenuit komt, maar wel à la Mark.”

Hoe heeft uw stijl zich ontwikkeld?

“Ik neig eigenlijk mijn hele leven al naar blauw, maar het moment dat de liefde écht aangewakkerd werd was toen Britney en Justin beiden volledig in denim op de Grammy’s verschenen in 2001. Toch heb ik niet altijd gehoor gegeven aan deze voorkeur. Een tijdje heb ik zwart gedragen om erbij te horen, maar dat voelde niet als mijzelf. Een ander voorbeeld is dat ik mijn unibrow weg had gehaald, nadat iemand daar een nare opmerking over had gemaakt. Ik voelde me daarna zó stom: een vreemde liet mij me minder voelen door iets waar ik eigenlijk trots op ben. Na die realisatie liet ik hem weer aangroeien. Iedereen moet dragen wat ie zelf wil. Zelfverzekerdheid is juist sexy!”

Hoe belangrijk is kleding voor u?

“Vooral jeans maken echt deel uit van mijn leven. Het is een soort tweede huid, ik bén jeans. Ook in mijn vak als kunstenaar speelt het een rol. Recentelijk ben ik begonnen met het vastleggen van mezelf, alleen gekleed in een spijkerbroek, waarbij ik met mijn handen over mijn in jeans gehulde kont en blote huid wrijf. Dit levert een ASMR-geluid op: het tergende en tintelende geluid van de jeans tegenover het fijne, zachte van de huid. Door het van achter te filmen, levert het een surrealistisch beeld op.”

Wat heeft u aan?

Ik draag een spijkerbroek en -jas die ik beide zelf bewerkt heb. De sneakers heb ik blauw geverfd en het merk heb ik eraf gehaald, want ik wilde dat ze gewoon een schoen waren zonder link met een merk. Het tasje, gemaakt van een spijkerbroek, heb ik voor 50 cent bij de kringloop gevonden.