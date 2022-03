De stijl van Manon: ‘Het is heel belangrijk dat mijn schoenen passen bij mijn hoofddoek’

Fotograaf Carly Wollaert portretteert mensen die met hun persoonlijke stijl de straten van Amsterdam kleur geven. Deze week: Manon Moussa-Roodenburg (49), accountmanager fondsen bij het Rijksmuseum.

Wie Manon Moussa-Roodenburg (49), accountmanager fondsen bij het Rijksmuseum

Gespot Rijksmuseum

Wat heeft u aan?

“Ik draag een wollen trui van Zara, geleend van m’n dochter. De leren rok is van Vanilia, een favoriet van me die me een rib uit mijn lijf kostte, maar hij zat zo goed dat ik het mezelf gunde. De hoofddoek die ik draag verkocht ik vroeger zelf. Hoofddoeken maken deel uit van mijn identiteit – ik ben in 1993 moslim geworden. Door een hoofddoek te dragen voel ik me nog meer in connectie met- en verdiept in mijn geloof. Het is ook altijd het uitgangspunt van mijn look, en mijn stemming bepaalt welke doek ik uitkies. Hoe ik hem draag, beweegt mee met de tijd; op dit moment draag ik mijn hoofddoek als een soort headwrap, en ik vind het heel leuk er creatief mee om te gaan. Ook heel belangrijk: mijn schoenen moeten bij mijn hoofddoek passen. Vandaag zijn dat Nike Air Max 1 Amsterdam-sneakers.”

Hoe zou u uw stijl omschrijven?

“Ik hou erg van streetwear, maar vind mezelf te oud om daar volledig in gekleed te gaan, dus ik combineer het altijd met iets waardoor ik net uitkom op casual chic. Ik hou van spelen met die twee extremen. Ik draag ook altijd sneakers óf hakken, niets daartussenin. Over het algemeen is mijn stijl vrij basic, maar ik vind kleur wel belangrijk. Dat laat ik vaak terugkomen in de schoenen die ik draag.”

Wiens stijl bewondert u?

“Die van Yuna, een Maleisische zangeres en mode-icoon voor vooral de Aziatische moslim community. Het is niet dat ik haar look zou kopiëren, maar we delen dezelfde blik op hoofdbedekking: het is iets eigens en heeft te maken met hoe jij je voelt en wat jij van jezelf wilt laten zien. Ik vind het mooi om te zien dat deze gedachtegang steeds breder te zien is in het straat- en modebeeld. Voorheen was een hoofddoek iets uniforms, maar nu zit er veel meer creativiteit in en wordt het een vorm van zelfexpressie.”