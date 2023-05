De stijl van Maha: ‘Ik kreeg de absurde opmerking dat ik een omgekeerde Bounty ben’

Fotograaf Carly Wollaert portretteert mensen die met hun persoonlijke stijl de straten van Amsterdam kleur geven. Deze week: artiest Maha Eljak (22).

Wie Maha Eljak (22), artiest, model en oprichter van punktijdschrift Mahazine

Gespot Spinozastraat

Wat omschrijft jouw stijl?

“Mijn vriendin Sara beschreef het als pirate punk chic. Daar kan ik me wel in vinden. Ik probeer veel te experimenteren. Zo draag ik mijn gilet nu achterstevoren, draag ik weleens een topje als rok en laatst knipte ik een stukje uit de mouwen van een bandshirt om er een grungelook aan te geven. Ik hou van gescheurde, uitgedragen kleding, leren jassen en studs. Ik heb bijvoorbeeld voor mijn Crocs van die te dure spikes gehaald; nu heb ik de vetste Crocs van de buurt.”

Wat heb je aan?

“Ik draag een blouse die ik heb gekocht in een vintagewinkel in Groningen, een leren gilet van Episode en de rest van mijn outfit heb ik op Vinted gevonden. Ik heb ook een leren rugbytas van Bimba Y Lola bij me en draag hoge leren laarzen met ­spikes die je niet meteen ziet, maar die m’n outfit meer spice geven.”

Wat is de grootste les die je hebt geleerd op stijlgebied?

“Toen ik jonger was, wilde ik trends ­volgen en kleding dragen die ik eigenlijk niet kon betalen. Ik probeerde iemand anders te zijn, die ik nooit zou kúnnen zijn. Ik heb geleerd dat het essentieel is om dicht bij jezelf te blijven. Dat heeft me veel geld bespaard en ruimte gegeven voor creativiteit en innovatie. Daarnaast ben ik ook gelukkiger omdat ik mezelf please en niet anderen probeer te imiteren.”

Hoe reageren mensen op jouw stijl?

“In Friesland, waar ik ben geboren, merk ik dat mijn stijl minder waardering krijgt dan in Amsterdam, waar ik geregeld complimenten krijg. Helaas heb ik ook een keer de absurde opmerking gekregen dat ik een ‘omgekeerde Bounty’ ben omdat ik me ‘westers’ zou kleden – ik was sprakeloos. Mijn kledingstijl weerspiegelt mijn creatieve en artistieke kant en is een manier om mijn waarden krachtig uit te dragen en een statement maken. Ik hoop dat jonge zwarte meiden zich geïnspireerd voelen als ze dit zien en de meest expressieve versie van zichzelf durven te zijn. You’re black, you look good in everything.”