De stijl van Lucy: ‘Ik wil er eigenlijk gewoon uitzien als een snoepwinkel’

Lucy. Beeld Carly Wollaert

Wie Lucy Tegelaar (18), heeft een tussenjaar en gaat BEAR Fine Arts studeren aan ArteZ

Gespot Houtmankade

Hoe zou je je stijl omschrijven?

“Als: zoveel mogelijk. Ik draag het liefst 27 laagjes over elkaar met alle mogelijke prints en kleuren. Natuurlijk heb ik soms ook zin in een simpele outfit, maar dat lukt me eigenlijk nooit. Op een of andere manier vliegt er toch altijd nog een ketting of stropdas om mijn nek en doe ik er nog een mouwloos vestje bij. Ik geloof in less is a bore en dat je alles kunt omtoveren tot een speeltuin. Ik wil er eigenlijk gewoon uitzien als een snoepwinkel.”

Waar komt je outfit vandaan?

“Ik draag een trui en vestje van de Kilo Store. Mijn broek is vintage Dickies. Mijn panty en sokken komen van het Waterlooplein. Mijn schoenen, gekregen van mijn oma, en tas zijn van Dr. Martens.”

Heb je een speciale herinnering aan een outfit?

“Met mijn vriendinnen van de middelbare school had ik een bucketlist. Een van de opdrachten was om als jongen gekleed te gaan naar school. Ik had mijn grootste broek en een groot shirt aangetrokken en mijn jukbeenderen wat scherper gemaakt. Onderweg op de fiets viel er een kwartje. Ik voelde me zó lekker in een voor mij heel masculine outfit, dat ik me ­realiseerde dat ik non-binair ben. Dat zat er natuurlijk al aan te komen, maar dit was echt dat moment waarop de switch gemaakt werd. Een voor mij heel bevrijdend moment; echt alsof ik een nieuw eiland van mijn persoonlijkheid had unlocked.”

Wat inspireert je?

“Ik wil altijd tot het uiterste gaan, dus wat mij inspireert is vaak bijna lelijk of vies. Een Trollz-­poppetje uit de jaren tachtig dat ik vond bij de kringloop bijvoorbeeld, een aangereden eend op de weg, of Heidi Klums laatste halloween­kostuum als worm. Als ik het even niet weet, kijk ik naar The Mad Hatter uit Tim Burtons Alice in Wonderland: mijn ultieme inspiratie en stijlicoon. Alles aan hem vind ik te gek, zelfs de kleur van mijn haar heb ik van hem gekopieerd.”