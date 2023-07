De stijl van Lovisa: ‘Op de meeste kleding die ik heb, zit ergens wel een vlek’

Fotograaf Carly Wollaert portretteert mensen die met hun persoonlijke stijl de straten van Amsterdam kleur geven.

Wie Lovisa Maja Minkiewicz (27), keramist

Gespot Het Eikenhout

Hoe zou je je stijl omschrijven?

“Als een mix tussen comfy en ‘pyjama chic’. Veel flowy kleding, maar er toch een beetje fancy uitziend door glimmende, zijde-achtige stoffen. De laatste tijd heeft het iets meer een feminine touch, maar altijd wel met een edge. Zoals vandaag de klompjes, eigenlijk werkmansschoenen, met de avondjurk.”

Wat inspireert jou?

“De Zweedse kinderfilms waarmee ik opgroeide, waar vaak een specifieke stijl en sfeer in zat die voor mij vertrouwd en nostalgisch voelt. Veel wollen truien. Comfortabele, simpele, maar kwalitatief goede kleding. Altijd een mix van verschillende kleuren met speelse elementen. Zo heb ik meestal twee verschillende sokken aan. Dat is per ongeluk ontstaan, maar inmiddels een beetje de standaard geworden.”

Wat heb je aan?

“Ik draag een jurk die ik op een tweedehandsmarkt in Lissabon heb gekocht met daaromheen geknoopt een vestje van het Waterlooplein. De tas komt bij de Noor-dermarkt vandaan en mijn klompjes uit Zweden. De oorbellen zijn handgemaakt, van het merk Nilé.”

Is er iets dat je niet durft te dragen?

“Ik zou me misschien iets gewaagder willen kleden zonder me daardoor echt exposed te voelen. Op dit moment voel ik me het meest comfortabel door lagen te dragen, maar ik begin me wel steeds vrijer te voelen dat niet altijd te doen.”

Hoe verhoudt jouw persoonlijkheid zich tot je stijl?

“Ze zijn allebei even chaotisch. De meeste kleding die ik heb, heeft ergens wel een vlek. Van werken in de keramiekstudio of van de keuken – ik hou heel erg van koken. Misschien totaal niet slim, maar ik kan rustig een compleet zwarte outfit naar de studio dragen en er dan helemaal wit van de klei uitkomen. Ver-volgens zou ik ook weer met dezelfde kleding naar een opening kunnen gaan. Ik heb het inmiddels geaccepteerd, en leuke accessoires en schoenen helpen al heel erg om er iets meer put together uit te zien.”