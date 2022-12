De stijl van Lissa Brandon: ‘Intuïtief, eclectisch, fluïde’

Fotograaf Carly Wollaert portretteert mensen die met hun persoonlijke stijl de straten van Amsterdam kleur geven. Deze week: stylist Lissa Brandon.

Wie Lissa Brandon (29), stylist, visual artist en creative director

Gespot Station Sloterdijk

Hoe zou je je stijl omschrijven?

“Intuïtief, eclectisch en fluïde.”

Wat heb je aan?

“Als ik in het buitenland ben voor werk of vakantie ga ik graag op zoek naar kleine vintagewinkels, daar vind ik vaak m’n unieke gems. De meeste items die ik draag zijn dan ook vintage finds. De riem is van Allright en m’n bril is van BBB, gevonden bij Benjamins in Utrecht. De broek kocht ik bij een pop-up van Paloma Wool in Amsterdam, de schoenen zijn van Prada.”

Wat betekent stijl voor je?

“Allereerst ben ik dankbaar dat ik een carrière heb kunnen bouwen op basis van mijn stijl. Het feit dat ik überhaupt kan dragen wat ik wil en kleding kan gebruiken als vorm van expressie, is een vorm van vrijheid. Voor mij persoonlijk is stijl altijd een tool geweest om verschillende moods te versterken. Wanneer ik een ruimte binnenstap, kan het voor me spreken, nog voordat ik mijn mond opentrek. Tegelijkertijd vind ik dat stijl je niet defi­nieert en niet zou mógen definiëren. De uitdrukking ‘kleren maken de man’ is achterhaald. Stijl betekent dus veel voor me, maar ik herinner mezelf er óók graag aan dat het oppervlakkig is en daarom eigenlijk niet relevant.”

Heb je een stijltip?

“Wees niet bang om te experimenteren en op zoek te gaan naar wat jouw authentieke zelf reflecteert, buiten de trends om. Dit kan groeien en evolueren, let it flow. Het is allemaal maar een spel, zonder regels, en iedereen doet maar wat. Dat experimenteren kan trouwens ook binnen je eigen kledingkast. Misschien kun je iets customizen, verknippen, binnenstebuiten dragen. Ergens interessante laagjes mee creëren, et cetera. Nieuw is niet altijd beter.”

Wat is de grootste les die je leerde op stijlgebied?

“Zelfverzekerdheid maakt elke outfit. Dit heb ik geleerd door andere mensen te stylen. De manier waarop iemand zichzelf presenteert, kan een outfit voor mij maken of breken.”