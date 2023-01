De stijl van Lea: ‘Als je mij kent, begrijp je ook hoe ik me kleed’

Fotograaf Carly Wollaert portretteert mensen die met hun persoonlijke stijl de straten van Amsterdam kleur geven. Deze week: artiest en ontwerper Lea Ermuth.

Wie Lea Ermuth (29), artiest en ontwerper

Gespot Noordermarkt

Wat heb je aan?

“Ik draag schoenen van Camperlab, ik ben enorm fan van hun creative director. De broek, rok, jas en stropdas zijn tweedehands. De blouse is van Camiel Fortgens, een designer uit Amsterdam voor wie ik heb gewerkt. De top is van Weekday en de ringen heb ik zelf gemaakt.”

Hoe zou je je stijl omschrijven?

“Ik heb niet één stijl, maar wat er op dit moment aan ten grondslag ligt, is het dragen van masculien gelabelde kleding op een feminiene manier. Dat vind ik veel interessanter dan voor typisch vrouwelijke kleding te kiezen, dus ik speel daar veel mee.”

“Zo zie ik kleding ook: als een spel. Stijl betekent voor mij: plezier hebben, je lichaam en identiteit ontdekken en daarmee experimenteren. Vaak wordt gedacht dat als iemand er een beetje anders uitziet dan de rest, diegene kleding wel heel serieus zal nemen. Ik denk dat het omgekeerde waar is. Die mensen hebben er vaak juist meer lol in. Ik kan er zelf in ieder geval om lachen!”

Hoe stel je een outfit samen?

“Intuïtief. Soms zijn er dingen die ik lang niet draag, zoals deze rok, maar ineens komt er een combinatie in me op. Ik heb een uitgebreide garderobe waarmee veel mogelijk is. Ik zie alle stukken samen als een soort collectie: ik bezit ze niet alleen vanwege functionaliteit. Sommige dingen zijn zo speciaal dat ik ze maar eens per jaar draag, als een soort verzamelobject.”

Voel je je vrij je te kleden zoals je wil?

“Nee! Niemand is echt vrij. We leven in een samenleving met sociale constructies en normen en worden op dergelijke manieren gedisciplineerd. Dat gezegd hebbende voel ik me zeer bevoorrecht dat ik me kan kleden op een manier die ik leuk vind binnen die sociale normen, zonder er grote sociale gevolgen van te ondervinden. Ik probeer hierin ook uit te dagen, bijvoorbeeld door me ‘mannelijke’ clothing of power als stropdassen of pakken toe te eigenen.”