De stijl van kunstenaar Bas Kosters: ‘Ik ben een soort sjamanistische unicornpiraat’

Fotograaf Carly Wollaert portretteert mensen die met hun persoonlijke stijl de straten van Amsterdam kleur geven. Deze week: kunstenaar Bas Kosters.

Wie Bas Kosters (46), kunstenaar

Gespot Kattengat

Hoe zou u uw stijl omschrijven?

“Als een soort sjamanistische unicornpiraat. Over het algemeen heb ik heel veel dingen aan en om, als een soort lopende verzameling. Mijn stijl is ook behoorlijk queer, in de breedste zin van het woord.”

Wat heeft u aan?

“Ik heb een ‘Weet ik veel’-shirt aan van mijn eigen collectie met een custo­mised blouse waar de gaten in vallen en een antiek gezeefdrukt keukenschort. Daarbij draag ik een korte broek gemaakt van gerecyclede overhemden en vintage westernlaarzen die ik in Los Angeles heb gekocht. Dit zijn dingen waar ik me heel comfortabel in voel. Het is gekleed, maar ook heel losjes en er zit veel informatie in. Zoveel stoffen, maar ook de sieraden met bedeltjes. Zo is er een zilveren piemel, wat ik altijd een goed idee vind. Of mijn boeddha­hanger, die mijn spirituele kant vertegenwoordigt, maar ook een scheermesje, dat laat zien dat ik graag tegen hokjes aan schop.”

Wat inspireert u?

“Dat kunnen heel gekke dingen zijn. Een zwerver die een touw om zijn been bindt, binnen handbereik als hij hem nodig heeft. Of de keer dat ik in Parijs iemand een marathon zag lopen met ­allemaal teksten op zijn shirt, geschreven met dikke stift. Het zet me aan het denken: waarom kleden we ons op een bepaalde manier? Individualiteit is een grote trend, maar wereldwijd is kleding vrij homogeen omdat we elkaar vanuit alle hoeken bespieden. De markt speelt hierin een rol. Alle echt gave tweedehands dingen zijn eigenlijk al op. Het is een totaal leeg begrip geworden.”

Aan welke outfit heeft u een mooie herinnering?

“Vroeger trad ik op met een Duitse rock-’n-rollband, in vieze potloodventerjassen met oude shirts en witte onderbroeken van Zeeman. De prijssticker er nog op en mijn logo eroverheen gestikt, een plaksnor op en een geschminkt blauw oog. Dat was zo’n fantastisch gemene look, legendarisch eigenlijk.”