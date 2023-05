De stijl van Kiri: ‘De eerste keer in piemeltjeslegging voelde ik me extreem bekeken’

Fotograaf Carly Wollaert portretteert mensen die met hun persoonlijke stijl de straten van Amsterdam kleur geven. Deze week: muzikant Kiri Mioki.

Wie Kiri Mioki (30), muzikant

Gespot Ketelmakerstraat

Hoe zou u uw stijl omschrijven?

“Als Aardappel Anders: ook lekker, maar niet per se wat je gewend bent. Soms is mijn stijl praktisch. Ik draag dit pak bijvoorbeeld als ik optreed, maar het zit heel lekker, dus op een doordeweekse dag werkt het ook.”



Wat heeft u aan?

“Een pak uit de wintercollectie die Bernhard Willhelm over skiën maakte, een van mijn favoriete collecties. Perfect voor zo’n grauwe dag als vandaag. Ik ­combineer graag high fashion met high fashion. Zo heb ik deze sneakers erbij aan, van Giddy, een Japans 3D-print mode­label. De sjaal is van Maison the Faux. Tot slot Airpods, waarvan ik heb geleerd dat ze ook écht accessoires zijn.”

Heeft u bijzondere herinneringen aan bepaalde kleding?

“Ja, aan zoveel van mijn kledingstukken. Lastig, want daardoor kan ik nooit iets wegdoen. Zo heb ik een jasje, echt een treasure, dat ik kreeg van Ad Visser. Hij droeg dat tijdens de opnames van ­Echte meisjes op zoek naar zichzelf. Het McQueenpetje dat ik nu draag, heb ik twee keer tweedehands gevonden; een goede vriend in Nottingham heeft de ander. Als ik het opzet, denk ik ondanks de afstand aan hem.”

Hoe reageren mensen op u?

“Ik kom uit het boerendorp Soest, daar kijken ze je bij wijze van spreken al raar aan als je je mouwen opstroopt. Ik denk dat ik van ‘Soesters saai’ naar heel extra­vagant ben gegaan en tot slot naar mijn huidige, meer relaxte look. Topstyling kan ook bestaan uit een Umbro-onderbroek en een pinokkioneus, weet ik nu. Als ik muziek aan het maken ben, wil ik gewoon iets comfortabels aan. De eerste keer dat ik met een piemeltjeslegging – nog altijd een favoriet – over straat ging in Amsterdam voelde ik me extreem bekeken, maar ­daarna was ik er ook meteen overheen om me ook maar íéts aan te trekken van wat andere mensen denken. Ik zie het niet meer. Ik kan iedereen aanraden om dat een middagje te doen!”