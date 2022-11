De stijl van Kevin: ‘Mijn vrienden zeggen altijd dat als het maar grijs is, ik het koop’

Fotograaf Carly Wollaert portretteert mensen die met hun persoonlijke stijl de straten van Amsterdam kleur geven.

Wie Kevin Litwiak (28), werkt in tech sales

Gespot Gedempt Hamerkanaal

Wat heeft u aan?

“Vandaag draag ik een T-shirt van A Ma Manière, een merk uit Atlanta, met daaroverheen het Travis Scott Cactus Jack x Jordan Utility Vest. De broek is van Jordan, de schoenen Union x Nike dunks. Mijn accessoires zijn een tas van Telfer, hoedje van het Antwerpse streetwearmerk Arce en bril van Yves Saint Laurent.”

Hoe zou u uw stijl omschrijven?

“Basketbalcultuur met Scandinavische basics. Ik ben gek op sneakers, dat is altijd het belangrijkste element in mijn esthetiek. De laatste jaren is comfort essentieel voor mij geworden. Ik ga rustig naar de club in joggingbroek en ook in meer professionele looks ga ik bijvoorbeeld voor een nette broek, maar met elastische band, een simpel overhemd en sneakers.”

Hoe is uw stijl veranderd?

“Hiervoor woonde ik in Berlijn, waar mijn stijl meer onder de typisch Berlijnse etiquette viel: elementen uit de ravecultuur en veel zwart. Ik was in die tijd zelf veel aan het raven, dus daar matchte het, maar thuis was dat anders. Hier luisterde ik eigenlijk altijd naar 90’s-hiphop en keek ik basketbal. Tijdens covid, toen het nachtleven wegviel, is mijn stijl meer gaan passen bij mijn interesses en een stuk comfortabeler geworden. Zo heb ik al een paar jaar geen jeans gedragen.”

Wat inspireert u?

“Hiphopartiesten als Tyler the Creator kleden zich fantastisch. Sinds lange tijd volg ik Kanye Wests stijl, waar mijn kleurenpalet vandaan komt: beiges, verschillende tinten bruin en grijs. Mijn vrienden zeggen altijd dat als het maar grijs is, ik het koop. De stijl van designers als Rick Owens inspireert mij ook. Zij dragen vaak basics, niet hun eigen opvallende stukken.”

Heeft u een stijltip?

“Beperk je garderobe tot een paar kleuren. Drie is een beetje saai, maar vier zou de max moeten zijn, anders overweldig je mensen. En steek geld en moeite in bijzondere items. Mijn garderobe bestaat grotendeels uit basics, maar een paar key designeritems halen de hele outfit omhoog.”