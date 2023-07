De stijl van Kenna: ‘Ik laat me altijd leiden door wat er op een dag gebeurt’

Fotograaf Carly Wollaert portretteert mensen die met hun persoonlijke stijl de straten van Amsterdam kleur geven. Deze week: Kenna Thijssen.

Wie Kenna Thijssen (21), kok

Gespot Frederik Hendrikplantsoen

Wat inspireert je?

“Voor mijn outfits en make-up haal ik inspiratie uit dragqueens, popartiesten, cartoonfiguren en schilderijen. Op zich valt rond alles wel een outfit te bedenken. Zo heb ik een aardbei-outfit, een drakenoutfit en een Bratzoutfit.”

Hoe zou je je stijl omschrijven?

“Speels. Ik hou van thema’s in mijn outfits, daarbinnen voel ik me vrij om mijn creativiteit op mijn kleding en make-up los te laten. Kleding is voor mij een manier om me uit te drukken. Vandaag heb ik een iets stoerdere outfit aan, maar morgen kan het ook een schattig jurkje zijn. Ik laat me altijd leiden door wat er op een dag gebeurt.”

Durf je alles te dragen?

“Vrijwel alles. Mensen noemen mijn stijl weleens uitdagend, maar het dragen van een kort topje zou niet moeten bete­kenen dat ik daarmee iets wil uitlokken. Ik hoop dat we op een punt komen waar vrouwen zich kunnen kleden zoals ze willen en niet door een decolleté of kort rokje voor slet worden uitgemaakt. Ik denk dat er nog een lange weg te gaan is, maar alle kleine beetjes helpen en ik hoop dat ik daaraan bijdraag.”

Welke les heb je geleerd als het op kleding aankomt?

“Belangrijk is dat ik me comfortabel voel. Een kort rokje dragen bij harde windvlagen vind ik enorm stressvol! Als ik me niet expressief genoeg voel, kan ik heel verlegen worden. Kleding is voor mij een tweede huid, een harnas waarmee ik de wereld beter aandurf.”

Wat doet een outfit uitblinken voor jou?

“Als iemand zich er comfortabel en ­zelfverzekerd in voelt. Natuurlijk is iets esthetisch matchend fijn, maar het is geen must. Vloekend kan enorm interessant zijn, daar ligt ook een heel grote kracht in.”

Wat heb je aan?



“Ik heb mijn all denim-outfit aan met witte laarsjes, een van mijn favoriete outfits. Ik koop eigenlijk al mijn kleding op Vinted, ook deze set.”