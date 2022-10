De stijl van Julia: ‘Mijn outfits zijn vrolijk, maar ik ben zelf best duister’

Julia van der Veen. Beeld Carly Wollaert

Wie Julia van der Veen (26), graphic designer en art director

Gespot Sumatrakade

Wat heb je aan?

“De laarzen zijn een Marktplaatsvondst, de rest komt van de kringloop. De riem is een neongroene spanband die ik ooit kocht bij de bouwmarkt.”

Hoe zou je je stijl omschrijven?

“Non-lineair en kleurrijk. Met non-lineair bedoel ik vooral dat ik niet één duidelijke inspiratiebron heb, niet één icoon of periode. Ik beweeg me tussen verschillende werelden en combineer die op een impulsieve manier. De ene keer zijn het de zeroes, dan weer de seventies en daarna misschien een mix. Een outfit ontstaat door een combinatie te maken van kleine dingen en materialen die me opvallen of inspireren. Het geheel is op een bepaalde manier bij elkaar geraapt, maar de items op zich zijn zorgvuldig uitgekozen.”

Wat betekent stijl voor je?

“Nu ik er bij stilsta besef ik dat het een belangrijk onderdeel is van wie ik ben. Mijn stijl geeft me de ruimte om me te uiten en te experimenteren met identiteit: wie ik ben, wat ik kan zijn en hoe vrouwelijk of mannelijk dat is. Daarin ontstaat een soort spel waarbij ik bekijk of ik me aanpas aan mijn omgeving of juist helemaal niet. Kijken hoe mensen reageren op verschillende outfits, daar haal ik dagelijks veel plezier uit.”

Wat maakt een outfit voor jou?

“Afwisseling en experiment. Ik raak snel op dingen uitgekeken en doe liever niet twee keer dezelfde outfit aan. Dat betekent niet dat ik telkens nieuwe dingen koop, integendeel. Maar ik probeer te variëren met items die ik al heb. Om die reden draag ik ze soms binnenstebuiten, knip iets af, verf het of draag het op een andere manier dan het bedoeld is.”

Komt je persoonlijkheid terug in je kledingstijl?

“Het experimentele aspect in kleding zeker, dit komt terug in hoe ik dingen aanpak. Ik ben heel nieuwsgierig en denk dat je dat ook wel terug kunt zien. Omdat mijn outfits zo kleurrijk zijn, zou je verwachten dat ik een heel vrolijk type ben, maar ik ben eigenlijk best duister. Positief blijven vind ik belangrijk, dus zo forceer ik mijzelf daartoe – terwijl ik misschien wel liever helemaal in het zwart zou willen zijn.”