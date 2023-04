De stijl van Joris: ‘Mijn vriendin vindt het soms niet om aan te zien’

Joris. Beeld Carly Wollaert

Wie Joris Takken (20), studeert muziek en technologie aan de HKU Utrecht.

Gespot Marnixplein

Hoe zou je je stijl omschrijven?

“Kleurrijk en vol met patronen. Ik hou van duidelijke felle kleuren en ik geloof niet in vloekende combinaties – van iets als blokjes op streepjes heb ik geen last. Mijn stijl ontstaat vaak uit het uitwisselen van kleding met vrienden of familie. Dit gebeurt spontaan met: ‘Hé, mag ik een trui lenen?’ waarna ik het onbewust steel.”

Wat heb je aan?

“Ik draag een samenstelling van gekregen en geleende spullen. De oorbel kreeg ik van m’n broertje die me altijd een beetje uitlacht over hoe ik eruitzie, maar vervolgens wel de mooiste oorbel ooit aan me gaf voor mijn verjaardag. Het vest kreeg ik van mijn ex-vriendin en de trui is van m’n vriendin. De broek kreeg ik van mijn ouders en de schoenen, die heel vervelend zitten maar die ik geweldig vind, van de vader van mijn ex. Ik vind het donkergroen op felrood een mooie combinatie en de felblauwe broek geeft nog meer contrast.”

Wat betekent stijl voor jou?

“Je kan aan mijn outfit zien hoe ik me voel. Als ik vrolijker ben draag ik meer kleuren en meer patronen; als ik minder vrolijk ben, vlakke kleuren met minder patronen. Ik was me er eerst niet bewust van totdat een klasgenoot van mij het zei. Ik vond het een grappige observatie.”

Heb je een stijlicoon?

“Mijn moeder, mijn beste vriendin Ali, mijn andere beste vriendin Hannah en mijn vriendin, Juliette. Deze vier mensen zien er elke dag fantastisch uit. Een zorgvuldig uitgekozen outfit die altijd goed past bij hun persoonlijkheid. Elk op een andere manier, maar supersterk. Mijn moeder bijvoorbeeld draagt alleen maar kleding met gekleurde stippen, haar kast hangt er vol mee.”

Hoe reageren mensen op jouw stijl?

“Veel mensen vinden dat mijn kleding te veel of vloekende kleuren bevat, maar daar speel ik juist op in. Mijn vriendin vindt het soms niet om aan te zien, een broek die iets te klein is bijvoorbeeld. Dan verstopt ze zo’n kledingstuk zodat ik het vergeet, om het vervolgens weg te gooien.”