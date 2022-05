De stijl van Jerome Scheltens: ‘De scheiding tussen kleding voor mannen en vrouwen is heel raar’

Fotograaf Carly Wollaert portretteert mensen die met hun persoonlijke stijl de straten van Amsterdam kleur geven. Deze week: Jerome Scheltens, adviseur democratisering bij een gemeente.

Wie Jerome Scheltens (45), adviseur democratisering bij een gemeente

Gespot Derde Marnixdwarsstraat

Wat heeft u aan?

“Julius Caesar, de paus en ik: een driemanschap van rodeschoenendragers. Dit zijn cap toe Oxfords van het Parijse merk Bowen. De sjaal en sokken zijn door mijn dochters met veel zorg voor mij uitgekozen bij Sissy-Boy. Het petje is van de vintage Kiloshop. De rest is weinig exclusief: Suitsupply, We, Hema en Zeeman!”

Hoe zou u uw stijl omschrijven?

“Best klassiek, met vandaag een knipoog naar dandy, de roaring twenties en Lindyhop. Stoer, maar vrolijk. Ik hou erg van kleur. Sinds een tijdje draag ik altijd nagellak en als ik uitga eyeliner en blauwe mascara, geïnspireerd door het karakter van John Malkovich in Paolo Sorrentino’s serieThe New Pope. Veel mensen vinden dat best verrassend bij een heteroman. Ik associeer make-up niet met vrouwelijkheid, ik beschouw mezelf ook niet als metroman. Het gaat mij puur om kleur en versiering, om dezelfde reden dat ik tattoos heb. Als het achteraf een grote midlifecrisis blijkt te zijn, dan was het in ieder geval een hele leuke. Vrouwen zijn vaker enthousiast en benoemen het, terwijl ik bij de meeste mannen eerst een kort verwerkingsproces waarneem.”

Wat valt u op in het huidige modebeeld?

“Ik heb een kleine obsessie voor schoenen en het valt me op dat herenschoenen onder te verdelen zijn in twee uitersten: saai zwart of bruin versus over de top – vijf kleuren, koeienvlekken, met blauw lint, zilveren glitter, etcetera. Wat mensen nog niet helemaal lijken te snappen, is dat er ook een middenweg bestaat: een klassieke schoen, maar dan in één kleur, zoals rood of blauw. Daarnaast dragen veel Nederlands mannen een model dat niet bij hun kledingstijl past; te plat, te lang, te spits. Iets wat ik ook heel raar vind, is de scheiding tussen mannen- en vrouwenkleding. Ik heb aardig wat kleding uit het vrouwenschap waaraan je dat niet afziet. Als ik een winkel binnenkom, probeer ik te kijken naar wat me aantrekt en niet waar de wegwijzer me heen stuurt.”