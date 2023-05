De stijl van Jeremy: ‘Als het niet love at first sight is, hoef ik het niet’

Jeremy. Beeld Carly Wollaert

Wie Jeremy Herkul (30), dj en founder van evenementen- en marketingbureau 25th Hour Agency Gespot Reguliersgracht

Wat heeft u aan?

“Ik draag een limited edition Adidastrainingspak. Hij was snel uitverkocht, maar ik was er zo verliefd op dat ik er lang naar heb gezocht op Vinted. Wat ik zo tof vind, is dat het is gemaakt in samenwerking met Grace Wales Bonner. Zij staat bekend om haar kleding met unieke silhouetten en Afro-Caraïbische invloeden. Ik hou heel erg van comfortabele, sportieve maar ook formele kleding en dat is exact wat haar ontwerpen belichamen. De bril is vintage, gekocht bij Sammy & Nino’s. Mijn schoenen zijn van Acne Studios, een supertof Scandinavisch merk met een less-is-morementaliteit die ik zelf ook heb. Deze vintage jas heb ik in Rome gekocht. Ik wist direct: die is van mij. Ik leef met de overtuiging dat als het niet love at first sight is, ik het niet hoef. Ik heb niet de behoefte om maar te kopen en te kopen.”

Wat inspireert u?

“Ik werk in de creatieve industrie en de mensen die ik daar tegenkom, inspireren me. Ik kan ook echt zeggen dat ik op een goede manier ben geëvolueerd hierdoor. Verder haal ik het veelal uit kunst, zoals van de Nederlandse kunstenaar Thomas Trum, die heel veel met kleuren en patronen werkt die er echt uit spatten.”

Heeft u een stijlicoon?

“Pharrell Williams. Vroeger al droeg hij dingen die nu pas worden opgepakt en hij blijft maar doorgaan. Zijn stijl is uniek, sportief en heel verzorgd. Niet te lang nadenken of het bij elkaar past. Het is een mindset: je ziet het en je pakt het. Net zoals ik mijn outfits bij elkaar pak in 2 à 3 minuten.”

Hoe zou u uw persoonlijkheid vergelijken met uw stijl?

“Ik ben spontaan en positief; kleurrijke outfits passen daarbij, dat straalt toegankelijkheid uit. Hoe mijn moeder in het leven staat is een leidraad in mijn eigen houding. Ze is mentaal heel sterk, kan van niets iets maken, is altijd positief en aardig tegen andere mensen. Ze heeft mij meegegeven dat je daar het verst mee komt en daar ben ik heel blij om.”