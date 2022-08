De stijl van Jella: ‘De laatste tijd is mijn stijl iets klassieker en rustiger dan vroeger’

Wie Jella Nine Meijvogel (22), werkt in de psychiatrie en is student onderwijsassistent

Gespot Museumplein

Wat heb je aan?

“Ik draag een vintage Armani-jurk van een fijne linnen stof die ik voor acht euro bij de kringloop heb gevonden. Ik ben op een green streak, dus de kleur trok mij erg aan en de korsetachtige zijkant vind ik echt geweldig. De klompen zijn van Nelson en de tas is van The North Face.”

Wat kenmerkt de kleding die jij draagt?

“Dat het adaptable is en daardoor meer­dere functies heeft. Zo ook deze tas, die als totebag, maar ook als rugzak kan fungeren. De laatste tijd is mijn stijl iets klassieker en rustiger dan vroeger, toen was het wat meer schreeuwerig en uitgesproken. Het reflecteert de ontwikkelingsfase waar ik op dat moment in zit. Nu is dat een vrij kalme periode waarin ik comfort op één zet en me minder bezighoud met wat cool of apart is en met de validatie van anderen.”

Hoe shop jij?

“Bij de aankoop van kleding probeer ik op duurzaamheid te letten en stel ik mezelf vragen als: past het bij de kleding die ik al heb? Gaat het materiaal lang mee? Is het goed te onderhouden en is het tijdloos? Zo voorkom ik impulsaankopen en werk ik toe naar een garderobe met stukken van goede kwaliteit. Waar ik me ook aan probeer te houden, is iets eerst op een lijstje te zetten als ik het wil kopen en er dan een lange tijd – deze zilveren oorbellen had ik al twee jaar op het oog – overheen laten gaan om te zien of ik het écht wil hebben. Soms kom ik er dan later achter dat ik het een leuk item vind, maar het eigenlijk helemaal niet mijn stijl is. Als je er zo de tijd voor neemt, blijf je het dichtst bij jezelf.”

Wat mag niet ontbreken in jouw garderobe?

“Sieraden. Zelfs de simpelste outfit wordt daarmee een af geheel. En sinds kort is daar ook een horloge bijgekomen, waar ik de tijd en datum van af kan lezen. Het is fijn bij het op tijd komen, wat ik een teken van respect vind, en het is echt een paar keer een lifesaver geweest.”