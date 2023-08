De stijl van Jean-Pierre: ‘Ook in de queer community word ik vaak in een hokje gestopt’

Jean-Pierre Louissaint Fisher. Beeld Carly Wollaert

Wie Jean-Pierre Louissaint Fisher (30), dragqueen, event organizer en clubmanager

Gespot Nieuwendammerham

Wat heb je aan?

“De broek is een van mijn favorieten: een tweedehands denim met een wat oudere fit. De top en mouwen van Untitled Rubber maken deel uit van een custommade set met rokje, ontworpen door mijn oude manager bij de gaysauna waar ik mijn eerste echte introductie met de queer community had. De hakken zijn van Silhouette. De Ogri ai, oftewel ‘boze oog’-ketting, heb ik van mijn moeder gekregen en beschermt volgens de Surinaamse cultuur tegen kwade invloeden.”

Hoe zou je je stijl omschrijven?

“Niet altijd comfortabel, maar wel altijd mooi! Rubber is daar een voorbeeld van, alhoewel ik het, als het goed gemaakt is, wel fijn vind voelen op mijn huid. Je moet het alleen nooit op een warme zomerdag aandoen. Toen ik dat deed, liep er letterlijk een straaltje zweet uit mijn mouw.”

Heb je je altijd zo durven kleden?

“Nee. Toen ik net in Nederland was aangekomen vanuit Suriname, twaalf jaar geleden, was ik nog niet uit de kast en erg zoekende. Het Milkshake Festival was mijn eerste queer feest. Dat heb ik zo’n 100 meter volgehouden. Toen ik voor het eerst een dragqueen in het echt zag, en zijn baard door de roze make-up schemerde, schrok ik zo dat ik naar huis ben gegaan. Vier jaar later stond ik zelf op het podium.”

Wat betekent kleding voor je?

“Het is heel belangrijk, daarmee communiceer ik wie ik ben zonder dat iemand me hoeft te spreken. Want ook in de queer community word ik als lange, zwarte man vaak in een hokje gestopt. Veel mensen nemen aan dat ik stoer en mannelijk ben en naar hiphop luister. Ik vind het prettig om door middel van mijn kleding mensen te laten weten dat ik comfortabel ben met mijn fluïditeit in mannelijk- en vrouwelijkheid. Het een hoeft het ander niet uit te sluiten, ik kan beide zijn.”

Wie is je stijlicoon?

“Veel van mijn draglooks komen voort uit hoe mijn moeder zich kleedde, haar haarextensions en sieraden. Toen ik een foto liet zien van een outfit die ik op het podium droeg, zei ze dat het haar aan haarzelf deed denken. Dat was echt een cute moment!”