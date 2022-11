De stijl van Janna Wilterdink (63): ‘Zilverharige vrouwen moeten geen grijze muizen worden’

Fotograaf Carly Wollaert portretteert mensen die met hun persoonlijke stijl de straten van Amsterdam kleur geven.

Wat heeft u aan?

“Mijn look van vandaag is geïnspireerd op Iris Apfel, een 101-jarige Amerikaanse die zich door haar stijl onsterfelijk heeft gemaakt. Hij bestaat uit een oranje top van een Franse modeontwerper – gekocht bij opkoper Gideon Italiaander –, een broek van biokatoen van Zeeman en vintage schoenen. De accessoires zijn van de vintagecollectie van Saskia en Cora Kemperman.”

Wat omschrijft uw stijl?

“Mijn stijl noem ik ‘zichtbaar’. Door kleur, accessoires en unieke items zorg ik dat ik gezien word. Ik was vroeger een punker en dat ben ik eigenlijk nog steeds. Een beetje zoals Vivienne Westwood: rebels, eigenzinnig. Dit komt vaak tot uiting in mijn looks. Op mijn werk zie ik er doorgaans minder uitbundig uit, daar gaat het om de patiënten en niet om mij, dus daar ben ik wat neutraler gekleed. Part of the deal.”

Wat betekent stijl voor u?

“Jezelf tijdloos maken en zichtbaar blijven. Ook, of misschien juist, als je grijs haar hebt. Zelf haal ik veel inspiratie uit andere vrouwen van mijn leeftijd, zowel in Nederland als in de rest van de wereld. Er is een levendige Instagramcommunity onder ons en zelf ben ik ook een account begonnen, om mezelf en andere zilverharige vrouwen te inspireren geen grijze muis te worden.”

Wat is voor u essentieel als het aankomt op stijl?

“Kleuren, vooral felle. Die maken jou in een oogopslag zichtbaar. En trouw zijn aan wie je bent en jouw stijl een weerspiegeling daarvan laten zijn.”

Wat is de grootste les die u heeft geleerd op stijlgebied?

“Een periode is het allemaal wat braver geweest. Iets te veel aangepast. Nu trek ik me minder aan wat anderen vinden en denk ik: ik leef maar één keer. Hou je niet bezig met wat anderen vinden! Ik krijg juist vaak complimenten over mijn stijl en mijn man vindt het ook leuk. En het belangrijkste: ik word er gelukkiger van.”