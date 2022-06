De stijl van Irene Ha: ‘Ik draag nooit zwart, dat staat niet mooi bij mijn huidskleur en vind ik te serieus’

Beeld Carly Wollaert

Wie: Irene Ha (25), ontwerper voor eigen merk Baby Reni

Gespot: Hugo de Grootplein

Wat heb je aan?

“Een Patagoniajas en een jurkje van Fendi, die ik allebei van vrienden heb gekregen. Mijn broek maakt deel uit van een traditionele Vietnamese set met jurk. Ik vind het leuk er mijn eigen draai aan te geven door hem anders te combineren, maar wél naar traditioneel gebruik met een jurk te blijven dragen, nooit met een top. De schoenen zijn van Calvin Klein, van toen Raf Simons er nog voor ontwierp, en de tas van het Nederlandse merk Bree is tweedehands.”

Wat kenmerkt jouw stijl?

“Hoe stom het woord ook is, mijn stijl is eclectisch. Ik kan echt van alles dragen, maar meestal heeft mijn kleding wel een verwijzing naar Vietnamese cultuur of iets anders wat ik interessant of leuk vind. Ik probeer verschillende stijlen te combineren en daarin uitersten op te zoeken. Mijn garderobe bestaat uit slechts één kast en één lade, maar ik kan er met wat ik heb heel verschillend uitzien. Ik draag alleen nooit zwart: ik vind het niet mooi staan bij mijn huidskleur en vind het te serieus. In plaats daarvan draag ik veel bruin, wat ook heel goed samengaat met de meeste kleuren.”

Hoe heeft je stijl zich ontwikkeld?

“Ik ben altijd al heel erg into fashion geweest en heb altijd wel geweten wat er speelt. Relevant blijven in wat ik draag, vind ik leuk, maar wel op een speelse manier. Dat is altijd zo geweest. Als op de middelbare school truien van Abercrombie & Fitch in de mode waren, ging ik op zoek naar namaak met felle kleuren. Was de panterprint de trend, dan ging ik die zelf op een stof naschilderen. Vroeger deed ik dit onbewust, nu kies ik er echt voor om de mainstreamcultuur te bootleggen.”

Wat kun je bewonderen in iemands stijl?

“Als die het karakter van de drager echt weerspiegelt. Het Amsterdamse modebeeld is vrij homogeen: mensen hebben dezelfde fiets, dragen dezelfde Levi’s jeans en lopen op Birkenstocks. Ik vind het leuk als iemand een heel duidelijke levensstijl heeft en zijn of haar hele zijn in lijn is met alles wat diegene uitdraagt. Het maakt dan niet uit of dit botst met mijn idealen, zolang diegene maar authentiek is.”