De stijl van Inge (55): ‘Ik volg steeds meer het gevoel in mijn hart, hoe ik écht ben’

Fotograaf Carly Wollaert portretteert mensen die met hun persoonlijke stijl de straten van Amsterdam kleur geven. Deze week: Inge Verbeek.

Wie Inge Verbeek (55), pedagoog

Gespot De Hallen

Wat heeft u aan?

“Ik draag een handgemaakte kimono die mijn moeder voor me heeft gekocht. De schoenen en de overall, die ik aan het beschilderen ben met vogels en bloemen, heb ik gevonden in een weggeefwinkel. Waar de riem van is, ben ik vergeten.”

Hoe zou u uw stijl omschrijven?

“Heel eigen, ik ben geen copycat. Als ik me moet conformeren, probeer ik dat wel, maar het moet wel ‘mij’ zijn, al is het maar door middel van een armband. Ik koop altijd dingen die niemand wil, maar als ik het aanheb, vinden mensen het vaak geweldig. Iets is wat je er zelf van maakt, zonder goede styling is het als een vlag op een modderschuit. Het weer of het licht hebben veel invloed op wat ik draag. In Cuba, bij warm licht, droeg ik bijvoorbeeld veel geel. Dat zou ik in Nederland niet snel doen. Mijn rode lippenstift is signatuur, deze kleur meng ik al jaren zelf. En ik hou van contrasten. Bij een lange nette bruine rok draag ik bijvoorbeeld een trainingsjack, anders wordt het te gladjes.”

Wat voor advies zou u uw jongere ik geven?

“Altijd zijn wie je bent. Ook al maakt je omgeving dat soms moeilijk, het heeft geen zin je te forceren in een keurslijf dat toch ooit zal knappen. Maar misschien hoort dat bij ontwikkeling en moet er een bepaalde aanloop zijn om te kunnen uiten wie je bent, net als bij kunstenaars die veel studies maken voor ze met iets naar buiten komen. Vroeger viel ik vaak op, als een van de weinige gekleurden op de middelbare school bijvoorbeeld, of later op mijn werk. Ik kleedde me daar iets meer ingetogen, maar droeg in mijn vrije tijd kleding waar ik me echt fijn in voelde. Nu ben ik daar veel vrijer in, ik volg steeds meer het gevoel in mijn hart, hoe ik écht ben. In essentie ben ik dit altijd geweest, maar nu is de uiting ervan verfijnder en genuanceerder en komt er ook letterlijk meer uit me, in de zin dat ik meer kunst wil maken. Zonder poeha, what you see is what you get.”