De stijl van haarstylist Otto Tualena: ‘Het is moeilijk uniek te zijn in deze tijd’

Wie: Otto Tualena (36), haarstylist Gespot: John Franklinstraat

Wat heeft u aan?

“Ik draag laarzen van Dr. Martens, een nepleren broek en een hoed van Zara. De trui is van H&M, de leren jas vintage. De sieraden komen overal en nergens vandaan. Eén ervan is erg speciaal voor me: een zilveren ring met een rode edelsteen, verzameld en gemaakt door een neef in de Molukken.”

Hoe zou u uw stijl omschrijven?

“Ik heb geen specifieke stijl, het is een mengelmoes van dingen om me heen die me inspireren. Hoe vrouwen zich kleden heeft hier altijd een grote rol in gespeeld. Dat vertaal ik dan naar een iets meer masculiene en rauwe look. Wat ik belangrijk vind in een outfit, maar ook in een kapsel, is seks, rauwheid en beweging. Dat zit bij mensen vaak vanbinnen, maar mag wat mij betreft vaker getoond worden aan de buitenkant.”

Hoe belangrijk is stijl voor u?

“Ik heb de affiniteit met kleding van huis uit meegekregen: mijn beide ouders hebben een modeopleiding gedaan en datzelfde pad heb ik gevolgd. Tijdens mijn opleiding tot ontwerper probeerde ik allerlei dingen uit, variërend van een soort punkfase met studs tot de stijl van mijn vader uit de jaren 70, met strakke tops, broeken met wijde pijpen en plateauboots. Wanneer iets in de mode kwam, haakte ik af. Ik wilde juist uniek, ook al werd ik erop aangekeken of erom uitgelachen. Ik droeg bijvoorbeeld kleding binnenstebuiten, of leren tasjes die je alleen bij vrouwen zag. Vaak liepen de mensen die het maar raar vonden een paar weken later in een soortgelijke outfit. Ik vond het dan mooi dat ik blijkbaar toch iemand geïnspireerd had.”

Voelt u zich vrij u te kleden zoals u wilt?

“Ja, ik ben niet bang om mezelf te zijn. Ik vind het zelfs jammer dat je nu eigenlijk alles kunt aantrekken zonder te shockeren. Je zou bij wijze van spreken zo met een badjas over straat kunnen lopen zonder dat mensen daarvan opkijken. Het is moeilijk uniek te zijn in deze tijd.”