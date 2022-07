De stijl van Ginney Noa (29): ‘Als ik een outfit samenstel, zijn mijn schoenen meestal het uitgangspunt’

Wie Ginney Noa van Eijkenburg (29), werkt als content creator. Gespot Hugo de Grootplein

Wat heb je aan?

“Ik draag een pak van Résumé Copenhagen, een merkje dat ik recent heb ontdekt via mijn talent agency. De tas is van By Far en stond hoog op mijn wishlist: oranje is een van mijn favoriete kleuren. De zilveren Nike Spiridons heb ik al een hele tijd en vind ik tof om juist met gouden sieraden te matchen, zoals de oorbellen van H&M.”

Wat kenmerkt jouw stijl?

“Ik draag veel oversized- en mannenkleding en heel vaak sneakers, waar ik sinds mijn vijftiende een grote liefde voor heb. Als ik een outfit samenstel, zijn mijn schoenen meestal het uitgangspunt. Heb ik zin in een Airmax, dan bouw ik daar een sportieve look omheen. Een Dunk of Airforce is iets meer basic en dus makkelijker te combineren. Om de wat meer exclusieve sneakers te bemachtigen moet je overigens best wat doen, je kunt ze niet zomaar kopen. Ik doe vaak mee aan raffles, een soort lotingssysteem waarmee een select aantal mensen de schoen kan kopen. Dit maakt het spannend en extra leuk de schoen te bemachtigen, als een soort spel!”

Wat is de belangrijkste les die je hebt geleerd op stijl gebied?

“Dat je moet dragen wat je wilt. Vroeger werd ik nog wel eens gepest om mijn kledingstijl. Mensen vonden het soms raar of maakten er grapjes over. Tegen mijn jongere ik zou ik willen zeggen dat dat helemaal oké was. Vroeger waren er nog wel eens momenten dat ik meeging met trends, maar dat voelde niet authentiek en daardoor oncomfortabel. Nu sta ik 100% achter wat ik draag.”

Waar haal je inspiratie vandaan?

“Op Pinterest, Instagram, reizen, oldschool hiphop videoclips of van het zien van de stijl van andere mensen. In Nederland heb ik dat iets minder, maar het modebeeld in New York vind ik heel tof. Mensen zijn daar heel creatief in combinaties, met veel eigen gemaakte dingen en vintage. Ze dragen van alles over elkaar: een rok over een broek, of een tanktop over een trui. Een beetje slodderig, maar op een heel leuke manier.”