De stijl van Georgy Dendoe: ‘Ik draag al sinds januari dezelfde outfit’

Wie Georgy Dendoe (28), kunstenaar

Gespot Nieuwe Gietersstraat

Wat heeft u aan?

“Ik heb Dr. Martens x Bathing Ape-schoenen aan met sokken van mijn eigen merk Sumibu. De broek is vintage en de jas van Billionaire Boys. Ik draag een spijkerjasje van Edwin by Ryan Hawaii, die ik van hemzelf gekregen heb, met daaronder een Levi’s-shirt en een Kenzo-stropdas. Het hoedje heb ik via Vinted gekocht en de tas is van Globetrotter. Mijn accessoires zijn altijd van Bathing Ape, ook mijn onderbroek waarvan ik er wel twintig heb in ­verschillende ­kleuren. Toen ik twaalf was en net kleding begon te ontdekken, was Bathing Ape een van de merken die me het meest aansprak. Bathing Ape was toen duur en moeilijk verkrijgbaar; nu ik ouder ben, kan ik het eindelijk kopen.”

Hoe zou u uw stijl omschrijven?

“Best obsessief. Japan is bijvoorbeeld zo’n obsessie: het keert als een rode draad terug in mijn kleding. Van jongs af aan aan fascineert dat land me. Het begon met de tekenfilms, daarna volgde de cultuur, het eten en tot slot de kleding. Daarnaast heb ik periodes dat ik een specifieke outfit draag die in de basis hetzelfde blijft. Sinds januari heb ik deze look al, die alleen in de details varieert. Zo hoef ik nooit na te denken over wat ik aantrek in de ochtend.”

Heeft u een shoptip?

“Ik zou in mijn dagelijks leven geen comfort willen inleveren om er tof uit te zien, maar probeer comfort stylish te maken. Ik zoek een goede balans tussen die twee en raad dat anderen ook aan. En: koop alleen dingen die je hard vindt, tot je ondergoed of pyjama aan toe. Ik bezit eigenlijk niets wat ik niet tof vind; ik mag overal in gezien worden.”

Wiens stijl bewondert u?

“Die van Herman Brood. Hij zag er altijd sick uit, als een superster. Ik gok dat hij zelfs is doodgegaan in mooie kleren. Maar ook mijn oma, een 86 jaar oude ­kunstenares die altijd onder de verf zit en het eigenlijk niks kan schelen wat ze draagt – zolang ze er maar in kan bewegen en schilderen. Stijlvol zijn is niet haar doel, en tóch klopt het.”