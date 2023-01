De stijl van Gea: ‘Ik ga me niet kleden naar mijn leeftijd’

Fotograaf Carly Wollaert portretteert mensen die met hun persoonlijke stijl de straten van Amsterdam kleur geven.

Wie Gea Mast (74), voormalig mannequin, nu vrijwilliger bij een buurthuis

Gespot Martin Vlaarkade

Wat heeft u aan?

“Veel van wat ik draag, heb ik ooit in Parijs gekocht, of komt van de kledingstal van een vriend op de Noordermarkt waarmee ik vroeger werkte. Hij komt regelmatig bij me thuis met allerlei kleding die hij voor me meeneemt uit Italië en Spanje.”

Hoe zou u uw stijl omschrijven?

“Vrij klassiek, met veel mantelpakjes, zwarte jurkjes en broekpakken. Het ligt er net aan waar ik heenga. Ik kleed me naar het seizoen. In de zomer met felle kleuren, geel, turqoise, roze. En in de winter bijvoorbeeld groen. Ik draag nooit gympies, altijd hakken. Ik hou van goede kwaliteit kleding, naar de C&A of Primark zal ik nooit gaan, ook niet voor mijn lingerie. Ik doe altijd mee met de nieuwste stijl en ga me niet kleden naar mijn leeftijd. Elke dag doe ik mijn best er leuk uit te zien. Zonder make-up ga ik nooit de straat op.”

Wiens stijl bewondert u?

“Ik ga vaak uit, naar cafés en zo, maar ik zie niet vaak iemand die me opvalt. Als het om een bekend iemand zou gaan: de stijl van Ans Markus. Heel anders dan ik, maar wel verzorgd, slank en kunstzinnig.”

Hoe verhoudt uw persoonlijkheid zich tot uw stijl?

“Soms kunnen mensen mij niet plaatsen omdat ik nog zoveel energie heb en extravert ben. Maar ik wil gewoon leven en plezier maken. Ik ben een blij mens, ik wil geen mensen om me heen die alleen maar klagen. Dat zie je denk ik wel terug.”

Krijgt u weleens reacties op wat u draagt?

“Ik krijg vaak leuke reacties, maar hier in de buurt niet altijd. Daar is wat ik draag soms iets te excentriek voor. Misschien is het de leeftijd van de mensen die het zeggen, misschien jaloezie. Ik vermijd korte rokjes en open decolletés vanwege het commentaar. Van de zomer droeg ik een blouse waar je mijn buik een beetje bij kon zien. Dan hoor je dingen als: ‘Dat kan niet, dat staat niet.’ Dat ik me naar mijn leeftijd zou moeten kleden. Waarom zou ik? Ik heb een tegeltje bij mijn deur met de spreuk: ‘Ik ben wie ik ben en blijf mezelf’.”