De stijl van Frederique Kok: ‘Ik weet nu zeker dat dit is wie ik graag wil zijn’

Wie Frederique Kok (55), kunstenares en vrijwilliger bij diverse buurt- en clubhuizen

Gespot Sarphatistraat

Wat heeft u aan?

“Ik heb de meeste dingen uit winkels waar je gewoon, net als elke vrouw, binnenstapt en van alles hebt. De riem bijvoorbeeld komt uit een kledingzaak bij De Hallen en de rok en blouse zijn van C&A. De tas heb ik gevonden bij een uitdeeltafel in een buurthuis en de schoenen zijn van een zaak uit het dorp waar ik vandaan kom en waar ik al vele jaren schoenen koop.”

Hoe zou u uw stijl omschrijven?

“Ik heb een mooi klassieke, damesachtige stijl: ik kan goed voor de dag komen. Ik draag graag plissérokken, blousejurken en denim jurken. De kleuren die ik draag zijn overwegend bruin en zwart en in de zomer veel blauw. Net als de meeste kunstenaars heb ik net andere kleding aan dan de doorsneemens, omdat we artistiek zijn. Uiteraard kan dit heel erg uiteenlopen: er zijn vele soorten kunstenaars. Wat ik draag, ligt een beetje aan mijn gevoel, maar omdat ik mij vrijwel elke dag goed voel, kleed ik me ook altijd leuk aan.”

Hoe heeft uw stijl zich ontwikkeld?

“Ik ben transgender en ging tot een paar jaar geleden nog als man door het leven. In de jaren tachtig begon ik met kleine aanpassingen in mijn uiterlijk, zodat ik er eerst zelf aan kon wennen en nergens spijt van zou krijgen. Het begon met het dragen van een kilt, wat overigens niet erg geaccepteerd werd in die tijd. Ik ging van genderneutraal naar travestiet en ben geëindigd als een vrouw, inclusief dameskapsel, make-up, rokken en jurken. Ik weet nu zeker dat dit is wat ik graag wil en ik voel geen obstakels te zijn wie ik wil zijn.”

Heeft u tips om net zo zelfverzekerd te worden als u?

“Wees jezelf, er is geen ander om te zijn. Je moet kleren dragen die jouw persoonlijkheid het beste doen uitkomen. Probeer hier en daar een beetje rebels te zijn. Als dat je lukt, straal je vanzelf steeds meer zelfvertrouwen uit en krijg je waarschijnlijk ook meer complimentjes van je omgeving.”