De stijl van Floyd: ‘Soms baseer ik een outfit op een nummer dat op repeat staat’

Fotograaf Carly Wollaert portretteert mensen die met hun persoonlijke stijl de straten van Amsterdam kleur geven. Deze week: de net afgestudeerde Floyd Rorije.

Wie Floyd Rorije (23), net afgestudeerd aan de ARTez University of the Arts (studie fashion design).

Gespot Station Sloterdijk

Hoe zou je je stijl omschrijven?

“Mijn stijl is altijd in ontwikkeling; er zal nooit een moment komen waarop ik één stijl voor altijd blijf dragen. Nu is het een mix van verschillende subculturen zoals skinheads, punks en Teddy boys. Ik koop al mijn kleren tweedehands of maak ze zelf, wat denk ik veel toevoegt aan mijn stijl. Bijna alles is uniek.”

Wat inspireert je?

“Vrienden! Zo is er een wereld voor me opengegaan sinds ik mijn vriendin Olivia heb ontmoet. Zij heeft zo’n unieke kleding­stijl waarin ze verschillende thema’s mixt; dat heeft mij erg geïnspireerd en gemaakt tot de persoon die ik nu ben. Muziek en videoclips inspireren me ook erg, van bands en artiesten zoals Guns N’ Roses, Ramones, New York Dolls, Mick Jagger en Iggy Pop. Soms baseer ik een outfit op het nummer dat ik op repeat aan het luisteren ben.”

Wat draag je?

“Mijn favoriete baret, die mijn vriendin zelf heeft gemaakt. De broek en het motorjack maken deel uit van een test voor een uniform dat ik met een vriend aan het maken ben als afstudeercollectie. Het jack is vintage en de broek zelfgemaakt, beide hebben een witte coating en spray paint-prints. De riem is vintage, net als de ‘1987’-Dr. Martens met stalen neuzen. De lange sokken zijn van mijn merk Studio 1999 en ik draag een Cowboysbag. Deze outfit is voor mij vrij casual.”

Wat is je beste aankoop?

“De schoenen die ik nu draag. Ze zijn tijdloos en voor mij perfect. Ik heb ze gekocht van een oude punker uit Italië die zelf de stalen neuzen heeft bevestigd. We volgen elkaar nu ook op Instagram. Ik hou van dat soort verhalen, waarbij er een goeie connectie is en veel respect naar elkaar toe.”