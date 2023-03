De stijl van Floor: ‘Handig voor mijn chaotische zelf: een piercing of tattoo raak je niet snel kwijt’

Floor van Helmond. Beeld Carly Wollaert

Wie Floor van Helmond (25), intermedia-artiest en kostuumontwerper

Gespot De Ruijterkade

Hoe zou je je stijl omschrijven?

“Mijn ideaalbeeld is een droomfiguur met invloeden uit club- en subculturen als gabber, punk, noise en hiphop. Tussen silhouet en detail zorg ik voor veel contrast: ik wil me comfortabel en sterk voelen in grote, lompe vormen, en vrouwelijk en dromerig dankzij details als sieraden, make-up, textuur, print en kleur. Ik probeer niet bang te zijn voor prints, laat elementen expres vloeken en zoek de grens op tussen streetstyle en kostuum. Ik voel me fijn bij de DIY-cultuur en laat ruimte open voor onhandigheid en fantasie.”

Wat heb je aan?

“Ik draag twee bandana’s. De gele heb ik geleend van een vriend en de grijze camouflage heb ik gescoord bij de Zeeman. Mijn oogschaduw komt uit een geweldig kleurenpalet van Jeffree Star. Mijn fluffy vintagejas had ik eigenlijk besteld voor een kostuumopdracht, maar besloot ik zelf te houden. De top kocht ik bij de IJ-hallen, omdat hij me erg deed denken aan een theaterkostuum. De oversized broek heb ik gekregen van mijn vriend; ons lengteverschil zorgt soms voor verrassende fits als ik zijn kleding aanpas. Mijn platformsneakers zijn van Buffalo.”

Hoe heeft jouw stijl zich ontwikkeld?

“Al in mijn jeugd ontstond mijn interesse in mode en kostuum en bekeek ik alle shows van Alexander McQueen. Kleding was een manier om creatieve hobby’s als tekenen en kleien op het lichaam tot leven te brengen. Ik werd veel gepest om de felgekleurde combinaties en zelfbewerkte kleding die ik droeg. Hoewel dit een grote negatieve invloed op me had, heeft het me ook de laten inzien dat iets dat zoveel reactie oproept, wel heel krachtig moet zijn. Later in het uitgaansleven ontdekte ik het belang van comfort; niets fijner dan iets dragen dat krachtig en expressief is, maar waarin je ook kunt dansen. Ook begon ik mezelf te tatoeëren en nam ik piercings – een vorm van expressie die handig is voor mijn chaotische zelf. Een piercing of tattoo raak je niet zo snel kwijt.”

Draag je alles wat je wilt?

“Ja, al zou ik vaker een kwetsbaardere look willen proberen. Met een breed silhouet word je minder snel aangesproken. Ik heb echter ontdekt dat aangesproken worden soms ook positief kan zijn, waardoor ik het de moeite waard vind hiervoor wat meer moed bij elkaar te schrapen.”