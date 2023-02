De stijl van Famil: ‘Als je op je 24ste pas op hakken leert lopen, heb je veel in te halen’

Fotograaf Carly Wollaert portretteert mensen die met hun persoonlijke stijl de straten van Amsterdam kleur geven. Deze week: conceptueel artiest Famil Zamanli (26).

Wie Famil Zamanli (26), conceptueel artiest

Gespot Haparandaweg

Wat heb je aan?

“Ik draag Converse run star motion ­platform-sneakers. De rok, het jack en de ­sieraden zijn van Fui. Het vest en de riemen met gespen zijn van mijn eigen merk Kauseffekt. De riem met adelaar en de bril zijn vintage, de coltrui is van een vriend, de tas van Neutra.”

Hoe zou je jouw stijl omschrijven?

“Uitdagend. In de zin dat het vaak onpraktisch is, maar ook uitdagend voor interacties met anderen. Het is niet mijn doel om een heel positieve of negatieve mening op te roepen bij mensen, maar wil wel laten zien hoe het ook kan, en dat daar begrip voor is. Als ik een outfit samenstel, bouw ik mezelf als het ware op. Het hangt af van in hoeverre ik me die dag een lover of warrior voel. De plek waar ik naartoe ga, neem ik mee in mijn keuze, maar ik hou me niet per se aan regels. Als ik bijvoorbeeld naar het Concertgebouw zou gaan, dan kan ik een pak dragen, maar de manier waarop ligt compleet open.”

Wat is stijl?

“Een expressie van jouw goddelijke zelf. Dat is hoe ik het zie.”

Wat inspireert je?

“Simpele observaties: van mijn kat, andere mensen en mijzelf. Ik kom uit een dorp vlak bij de hoofdstad van Azerbeidzjan, waar veel fabrieken waren. Dat industrialisme en urbanisme heeft mij sterk beïnvloed.”

Wat is onmisbaar in je garderobe?

“Een mannenblazer, coltrui, lange jas en stiletto’s. Die laatste draag ik sinds ik ben verhuisd naar Nederland. Als je op je 24ste pas op hakken leert lopen, heb je veel in te halen. Comfortabel is het niet, maar dat zul je niet aan me zien. Ik ben blij dat ik al yoga deed voordat ik op hakken begon te lopen; nu weet ik hoe ik mijn lichaam kan laten herstellen, zodat ik morgen weer door kan.”

Is er iets wat je wil dragen maar nog niet hebt gedaan?

“Een bruidsjurk, omdat ik er nog niet de juiste gelegenheid voor heb gehad. Wat een goede gelegenheid is? Een rode loper!”