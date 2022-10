De stijl van Ezri: ‘De rebelse tijdgeest van de jaren zeventig blijft me inspireren’

Wie Ezri Jade Williams (26), sociaal psycholoog en design researcher

Gespot Bogortuin

Wat heb je aan?

“Mijn jas is vintage, de schoenen zijn van Miista en de sjaal is van mijn moeder, die droeg ze vroeger vaak.”

Hoe zou je je stijl omschrijven?

“Mijn stijl kan ik niet in één term vangen. Je stijl is een expressie van jezelf: zoals ik mezelf onmogelijk in een hokje kan plaatsen, zou dat ook niet bij mijn stijl kunnen. Ik hou van natuurlijke en warme tinten, verschillende texturen en accessoires. De jaren zeventig blijven me inspireren: van de opkomst van favoriete artiesten als Jimi Hendrix en Prince tot de rebelse tijdsgeest, die je terugzag in de outfits op straat.”

Wat betekent stijl voor je?

“Alle manieren waarop je je innerlijke wereld naar buiten brengt. Kledingstijl is één van die vormen. Maar voor mij is stijl ook: de manier waarop je jezelf draagt en naar buiten brengt. De manier waarop je beweegt, kijkt, praat, enzovoorts. Voor mij zijn die onlosmakelijk met elkaar verbonden.”

Wat is essentieel in je garderobe?

“Ik kan nooit genoeg sjaaltjes en oorbellen hebben. O, en ik draag bijna altijd hakken. Dat heb ik onbewust van mijn moeder overgenomen.”

Hoe zou je je persoonlijkheid vergelijken met je stijl?

“Ik denk dat ze elkaar weerspiegelen. Van nature ben ik bijvoorbeeld graag thuis bezig met mijn handen. Ik werk als design researcher en zit regelmatig met mijn neus diep in artikelen, maar in de weekenden dj ik eclectisch. Ik heb verschillende kanten; voor mijn gevoel komen deze onbedoeld terug in mijn kledingstijl. Natuurlijk en elegant, maar een raver boot is zeker geen uitzondering.”

Kun je de ontwikkeling van jouw stijl beschrijven?

“Muziek heeft altijd een grote invloed gehad op mijn stijl. Als tiener luisterde ik veel naar grunge en droeg ik afgescheurde Levi’s-broekjes met een panty eronder. Toen ik in de jaren daarna opgeslokt werd door jazz en poëzie, waren coltruien eerder regel dan uitzondering. Daarna was ik juist into neo-soul en droeg ik head-wraps afgewisseld door mijn afro en natuurlijke materialen. Elke fase van mijn leven heeft zo haar sporen achtergelaten en heeft bijgedragen aan de stijl die ik vandaag heb.”