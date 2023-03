De stijl van Ernest: ‘Wat je vindt bij de kringloop voelt unieker en specialer’

Fotograaf Carly Wollaert portretteert mensen die met hun persoonlijke stijl de straten van Amsterdam kleur geven. Deze week: Ernest Bessems (26), autonoom kunstenaar.

Hoe zou je je stijl omschrijven?

“Comfortabel, modern, middeleeuws en met veel workwear.”

Waar ga je heen in deze outfit?

“Naar mijn atelier. Ik wil me niet hoeven omkleden, wat ik draag moet functioneel zijn en vies kunnen worden. Ik vind het belangrijk dat het chille werkkleding is, maar ook om authentiek mijzelf te zijn en dat uit te stralen naar de buitenwereld. Ik merk dat nu ik ouder word en m’n carrière serieuzer, ik steeds minder bezig ben met kleding. Het maken van sculpturen en performances vind ik een veel interessanter middel om mezelf mee te kunnen uiten. Kleding kost me te veel headspace, daarom kleed ik me ook steeds praktischer. Het moet gewoon meewerken, chill en atelierproof zijn. Natuurlijk trek ik voor sommige events wat specialers aan, maar het bepaalt steeds minder wie ik ben.”

Wat heb je aan?

“Alles is van de kringloop. Sinds een paar jaar koop ik niks meer nieuw of bij een vintagewinkel. Ik probeer mijn uitgaven aan kleding zo laag mogelijk te houden – geld geef ik liever uit aan kunst en het maken van nieuw werk. Kringloopwinkels zijn enorm goedkoop en ik vind het chill dat als je er iets vindt, het unieker en specialer voelt. De sieraden heb ik grotendeels zelf gemaakt, omdat het zo goedkoper is en ik zo kan creëren wat ik vet vind.”

Waar haal je je inspiratie vandaan?

“De middeleeuwen vind ik heel interessant: hoe er gebruik werd gemaakt van gelaagdheid en dat alle kledingstukken in zekere zin meer voor iedereen geaccepteerd leken, zoals jurken voor mannen. Ik vind dat er tegenwoordig veel te veel nadruk ligt op een duidelijke indeling bij kleding als het op gender aankomt. Ik heb dat nooit zo gezien, of me er iets van aangetrokken.”

“Het werk dat ik maak is erg verweven met wat ik draag. Kleurpaletten komen in beide terug, hoe ik naar composities kijk, gebruikmaak van textuur en materiaal. Ik hou ervan om onverwachte dingen tegen te komen en daar vervolgens een nieuw geheel van te maken. Als ik een kledingstuk aanschaf, plaats ik het altijd in het complete plaatje van mijn garderobe en bekijk hoe het hiermee samenkomt. Ik wil dat alles bij elkaar gedragen kan worden.”