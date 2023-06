De stijl van Emma (76): ‘Ik wil er niet uitzien als een karikatuur van mezelf’

Fotograaf Carly Wollaert portretteert mensen die met hun persoonlijke stijl de straten van Amsterdam kleur geven. Deze week: procesconsultant Emma Luten.

Wie Emma Luten (76), procesconsultant

Gespot Leidseplein

Wat heeft u aan?

“Ik draag mannengympen, een fake Koreaanse designertas en een blouse van vijftig cent, gekocht op markten in Bangkok. Het jack is van een winkel waar je eigenlijk niets zou mogen kopen, Zara. De broek komt uit een modeketen voor tieners. Mijn armbanden zijn veertig jaar lang over de hele wereld verzameld en doe ik nooit af. De bril is van Alexander McQueen.”

Hoe zou u uw stijl omschrijven?

“Ik hou niet van doodgewoon, er moet altijd iets extravagants aan zijn. Maar niet too much, ik wil er niet uitzien als een karikatuur van mezelf. Heel lang geleden heb ik met mijn beste vriendin Juliet afgesproken dat we er nooit ‘van achter lyceum, van voren museum’ zouden gaan uitzien. Maar nu we zo oud geworden zijn, weten we niet wat we liever willen. Aan twee kanten museum dan maar?”

Hoe heeft uw stijl zich ontwikkeld?

“Toen ik nog heel veel werkte, kon ik me niet helemaal uitleven. Ik kwam regelmatig in boardrooms, vaak als enige vrouw, waar niet te veel aandacht naar het uiterlijk mocht gaan. Ik vond dat best moeilijk, want ik was best extravagant. In het begin heb ik dat vaak opgelost door herenpakken te laten vermaken; mooie vrouwenpakken waren er toen weinig. Daar voelde ik me erg goed in, maar mannelijke collega’s zeiden dan weleens: ‘Werken we eindelijk met een vrouw, kleedt ze zich als een man!’ Maar dat kon me niks schelen. En nu ik minder werk, kan ik meer doen waar ik zin in heb.”

Wat vind u qua kleding echt niet kunnen?

“Ik heb een hekel aan ordinair, terwijl ik het soms ook leuk vind om bijvoorbeeld over de top geklede Jordanese vrouwen te zien en zelf een panterobsessie heb. Het is wel een heel rekbaar begrip. Tina Turner zou je ook ordinair kunnen noemen, maar haar looks hoorden helemaal bij haar act. Waanzinnig spectaculair!”

Heeft u een leuke anekdote bij een kledingstuk?

“Op een feestje waar mode-ontwerper Pierre Balmain ook was, had ik een ongelooflijk duur broekpak aan van Yves Saint Laurent. De rug was helemaal open, tot op de bilnaad. Tegen een vrouw voor mij, die een soort gehaakt tafelkleed droeg, zei hij: ‘Une chic fou.’ Hij vroeg mij vervolgens me om te draaien en gaf daarop het commentaar: ‘Ça va, ça va’. Dat vond ik heel geestig.”