De stijl van Eline Martherus: ‘Ik benader de dingen met de ogen van een kunstenaar en de handen van een naaister’

Fotograaf Carly Wollaert portretteert mensen die met hun persoonlijke stijl de straten van Amsterdam kleur geven. Deze week: beeldend kunstenaar Eline Martherus (30).

Naam Eline Martherus (30), beeldend kunstenaar

Gespot Oranjebrug

Wat heeft u aan?

“In mijn werk en leven staat beweging centraal en ik vind dat kleding dat moet stimuleren. Daarom kies ik graag voor ­rokken met een wikkel, zoals deze van het merk Confidante die comfort perfect ­combineert met het omarmen van mijn vrouwelijke lichaam. Ik breng veel tijd door in mijn atelier, daarbuiten speelt veel van mijn leven zich verspreid door de stad af en deze Miistamuiltjes zijn heel geschikt om de hele dag op rond te rennen. Daarboven draag ik een vintage leren corset. Mijn jas is een Afghaanse lammy van Marktplaats en mijn tas is van Jutka & Riska.”

Hoe zou u uw stijl omschrijven?

“Als eclectisch, uniek en authentiek, met een mix van vintage en modern. Mijn lichaam komt op de eerste plek, ik moet me comfortabel voelen. Op dagen dat ik me wat opgeblazen voel, draag ik kleding die voelt als een cocon. Kleding waarin ik even kan verdwijnen, maar toch mijn dagelijkse leven kan leiden: een mannenpantalon met een coltrui en daaroverheen een hoodie, heerlijk. Ik grap dan altijd dat ik een ‘menstruatieoutfit’ aan heb.”

Wat inspireert u?

“Ik ben gewend om met een bepaald oog te kijken, voornamelijk naar kleur en textuur. Daarnaast ben ik opgeleid in fashion design, wat me ook kennis van patronen heeft opgeleverd. Ik zeg vaak dat ik dingen benader met de ogen van een kunstenaar en de handen van een naaister. Ik waardeer het als in de fit van kleding traditionele patronen worden ­losgelaten, zoals een broek zonder gulp. De vrijheid die hieruit voortkomt zorgt ervoor dat een stuk veel meer om een lichaam danst dan dat het dat op z’n plaats houdt. Dit leidt weer terug naar de beweeglijkheid en comfort. Daarnaast inspireert de huidige club­scene me enorm. De jongere generatie heeft zoveel authenticiteit. Ik vind het echt fantastisch om te zien; het is anders dan toen ik me zeven, acht jaar geleden net begon te bewegen in die groepen.”