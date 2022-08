De stijl van Eduardo: ‘Qua kleurgebruik ben ik vrij bipolair’

Wie Eduardo Léon (32), ontwerper

Gespot Westergasfabriek

Wat heeft u aan?

“Ik draag hardloopschoenen van het Japanse merk Mizuno. De broek is van mijn eigen merk, Avoidstreet. Die heb ik ooit gemaakt voor een optreden in een film van iemand van het Sandberg Instituut, met als thema ‘het einde van de wereld’ – heel dystopisch. Dat komt terug in de gescheurde delen en de print van voetstappen in de aarde. Het shirt is van Uniqlo. Het tasje van Raf Simons is een van mijn favoriete dingen die ik op dit moment draag en de bril is van Balenciaga.”

Hoe omschrijft u uw stijl?

“Comfortabel en heel casual. Sinds mijn tienerjaren is mijn stijl eigenlijk niet echt veranderd, behalve misschien dat ik nu ook polo’s draag. Qua kleurgebruik ben ik vrij bipolair. Als ik in een vrolijke bui ben of tegenhanger wil zijn van de ingetogen en corporate stijl op mijn werk, draag ik graag veel kleur en prints. Maar als ik lui ben of wil blenden in de achtergrond, kies ik voor zwart.”

Hoe vormt een outfit zich?

“Voor mij is een grafisch element in een look heel belangrijk. Kunst, en dan vooral sculpturen, vormen de grootste inspiratiebron voor mijn stijl. Een voorbeeld van een inspirerende kunstenaar is Jessica Stockholder. Zij haalt allerlei dagelijkse objecten uit hun oorspronkelijke context, voegt ze samen en vormt zo iets totaal nieuws. Ik benader kledingstukken ook op die manier als het gaat om het construeren van een outfit.”

Wat maakt een goede outfit?

“Elk lichaam is anders en dus de passende elementen ook. Over het algemeen zou ik zeggen: kleur, schoenen en accessoires. Hoe praktisch en veelzijdig het kledingstuk is, vind ik heel belangrijk. Kun je het in meerdere situaties dragen? Als ik nadenk over een ontwerp voor iemand in Nederland, houd ik rekening met factoren als het weer en of het makkelijk is om in te fietsen. Naar mijn idee zijn deze twee dingen heel bepalend voor wat men hier draagt.”