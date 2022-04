De stijl van Djina: ‘Mijn looks zijn extremen: van Vespa-meisje tot hippie op blote voeten’

Wie Djina Bruine de Bruin (23), architect designer en event organiser

Hoe zou je je stijl omschrijven?

“Als een zoektocht tussen kunst en kitsch. Replicastukken, stereotiepe hyper­feminiene uitingen, glitters en neon, gecombineerd met stukken van hedendaagse ontwerpers en vintage items. Ik koop relatief weinig kleding. Vrienden noemen weleens krenterigheid als reden, maar er komen voor mij gewoon veel dingen kijken voor ik echt verliefd word op een item. Is het duurzaam? Voegt het wat toe aan mijn kast? Heeft het een verhaal? Zo valt er al snel veel af.”

Wat heb je aan?

“Ik draag een Kill Bill-achtige broek van Adidas met daaronder een replica Louis Vuitton-onderbroek. Het tasje is van Bibi and Jeans, de laarzen van Eytys. Het jasje van Rifat Özbek was een gelukkige vondst. Ik kocht hem voor 60 euro in een vintagewinkel om er dezelfde dag achter te komen dat hij op eBay 6000 euro kostte. Doorverkopen was geen optie, want ik besloot direct: deze is van mij. Hij is inmiddels zó geleefd... Als je me hier nog nooit in hebt gezien, ken je mij niet echt.”

Wat betekent kleding voor jou?

“Ik zie het als een tool om persoonlijkheid weer te geven, maar tegelijkertijd geeft het vorm aan mijn persoonlijkheid: het is een soort wisselwerking. Zoals sommige geprivilegieerde mensen zeggen dat je je eigen geluk kunt maken, zo zie ik dat bij kleding: je kunt er elk karakter mee aannemen dat je maar wilt.”

Wat inspireert jou?

“Mijn omgeving en de mensen met wie ik omga. Mijn bubbel is constant in beweging en daardoor ik ook. Mijn looks hebben allerlei extremen gekend. Van Vespa-meisje met een Canada Goose-jas tot hippie op blote voeten. Vroeger dacht ik weleens dat dat mij een gek mens maakte en verzette ik mijzelf daartegen, maar inmiddels vind ik die veranderlijkheid alleen maar leuk en wil ik het taboe daarop doorbreken. Ik weet dat ik nu in een neonglitterfase zit en ben heel benieuwd wat er hierna weer komt.”