De stijl van Dina Ben El Hossaien: ‘Voor Zina moest ik een jurk aan, dat was heel erg uit mijn comfortzone’

Dina Ben El Hossaien. Beeld Carly Wollaert

Wie Dina Ben El Hossaien (21), creative director, model en winkelmedewerker bij The New Originals

Gespot Zeedijk

Wat heb je aan?

“Ik draag Yeezy Desert Boots en een cargo pants van een dumpstore. Mijn sweater is van The New Originals, waaroverheen ik een jas van La Fam aan heb. De fitted NY Yankees-pet heb ik gecustomized met mijn logo ‘Bydien’, ik wil die binnenkort ook uitbrengen om te verkopen.”

Hoe zou je je stijl omschrijven?

“Comfortabel, eigen en praktisch. Mijn stijl is heel herkenbaar: oldschool hiphop met veel oversized, maar wel met een kleine touch van deze tijd en van mij.”

Hoe heeft jouw stijl zich ontwikkeld?

“Mijn moeder stopte me altijd in jurkjes en rokjes als we naar familiefeesten gingen, maar dat wilde ik nooit. Ik ging dan huilen, rende naar mijn kamer en trok een joggingpak aan. Mijn moeder vond dat vreselijk. In onze cultuur, de Marokkaanse, is het heel belangrijk wat anderen vinden, en dat soort kleding was niet gebruikelijk voor een meisje. Gelukkig accepteerde ze mij al snel om wie ik was en liet mij daarin vrij.”

“Hoewel ik van jongs af aan duidelijk wist wat ik níet wilde en ik altijd al oversized kleding droeg, was het toch een zoektocht naar mijn stijl van nu. Vooral omdat ik daarin geen voorbeeld had in mijn directe omgeving. Opmerkingen als ‘Je lijkt op een jongen’, waaruit maar weer blijkt hoe bekrompen mensen kunnen denken over hoe een vrouw eruit zou moeten zien, waren pijnlijk om te horen. Maar ik ben dankbaar dat ik mijn eigen pad heb gevolgd; nu voel ik me honderd procent zeker over mezelf. Ik wil mensen ook graag meegeven altijd hun eigen ding te doen en nooit iets voor anderen. Het allermooiste in het leven is jezelf zijn.”

Durf je dan alles te dragen?

“Alles wat ik wil wel. Maar ik zou nooit iets aantrekken waarin je te veel van mijn lichaamsvormen kunt zien – daarin voel ik me echt heel oncomfortabel. Ik speel een rolletje in de serie Zina en moest daarvoor een jurk aan en vol in de make-up, dat was heel erg uit mijn comfortzone. Ik moest even een knop omzetten en heb het kunnen accepteren omdat ik het droeg als een ander, niet als mezelf.”