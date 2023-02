De stijl van Chris: ‘Ik zoek graag de grens op en hoor van mensen dat ik het kan hebben’

Wie Chris van Walsum (23), student fine arts aan de Gerrit Rietveld Academie

Gespot Overtoom

Wat heb je aan?

“Mijn eerste salaris heb ik erdoorheen gejaagd om deze schoenen te kopen: Balenciaga Runners van 900 euro. Normaal ben ik vrij zuinig, ik kreeg bijna hartkloppingen tijdens het bestellen. Maar je moet jezelf af en toe verwennen en ik had ze al een tijdje op het oog. De broek is van Jaded London, de spencer heb ik gekocht bij Indianaweg, de jas is van Trekkemaan en de By Far-tas kocht ik op Vinted. Mijn vriendin heeft de ketting gemaakt.”

Hoe omschrijf je jouw stijl?

“Een beetje eigenwijs, grungy en rough. Het is vaak oversized en ik speel graag met combinaties van verschillende kleuren.”

Heeft stijl je altijd geïnteresseerd?

“Ja, denk ik wel. Toen ik veel schilderde werd het minder, omdat mijn kleding toch vies werd. Op een gegeven moment kon ik werk- en vrijetijdskleding weer een beetje scheiden, dus toen besteedde ik er weer meer aandacht aan.”

Wat mag er niet ontbreken in jouw outfit?

“De ketting die door mijn vriendin is gemaakt, is geïnspireerd op een Marc Jacobsketting uit de Heaven-collectie die ik graag wilde. Ze wilde hem als verrassing kopen voor onze anniversary, maar hij was uitverkocht. Toen heeft ze hem maar zelf gemaakt. Voor mij is hij onbetaalbaar.”

Wat betekent stijl voor jou?

“Look good, feel good. Heel cliché, maar daar komt het wel op neer. Lekker in mijn vel zitten begint bij verzorging. Crèmepjes, mijn wenkbrauwen en nagels doen vind ik heel fijn.”

Durf je alles te dragen?

“Juist omdat ik het vooral leuk vind: ja! Gisteren was ik mijn nagels aan het doen en een jongetje naast mij vroeg aan zijn moeder: ‘Mogen jongens ook hun nagels lakken?’ Natuurlijk mag dat! Daarna zat hij zelf naar de kleuren te kijken, dat vind ik leuk. Ik overweeg of ik een jurk of rok over een broek wil proberen. Ik zoek graag de grens op en hoor weleens van mensen dat ik het kan hebben, maar ik denk dat iedereen het kan hebben. Zolang je je er goed in voelt.”