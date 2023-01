De stijl van Chica: ‘Sinds ik minder vaak kies voor hakken, word ik altijd jonger geschat’

Fotograaf Carly Wollaert portretteert mensen die met hun persoonlijke stijl de straten van Amsterdam kleur geven.

Wie Chica Nobata (28), kapper

Gespot Eerste Constantijn Huygensstraat

Wat heeft u aan?

“Ik draag een jas en sjaal van Toteme. De tas is van Kassl Editions. De top, een van mijn favoriete kledingstukken, is van Issey Miyake, de jeans heb ik gekocht bij de Japanse winkel 2LDK. De schoenen zijn van Dries van Noten, de riem en bril zijn vintage Celine.”

Hoe zou u uw stijl omschrijven?

“Heel simpel en praktisch. Maar stijl is wel heel belangrijk voor me en het hebben van kwalitatief goede stukken ook. Hoe je eruitziet kan iemand inspireren, dus ik maak liever een goede indruk dan een saaie. In de winter draag ik veel zwart en is het wat stijlvoller, in de zomer is het wat losser en kleurrijker. Mijn haar is vrij belangrijk en ook vaak bepalend voor het soort look waar ik voor ga. Nu mijn haar wat korter is, kan ik er al snel jongens­achtig uitzien, dus zal ik eerder wat meer make-­up dragen of kiezen voor net iets meer feminiene kleding.”

Wat trekt u tot een bepaald kledingstuk aan?

“Waarop ik kleding uitkies, is erg ver­anderd sinds ik in Nederland ben gaan wonen. In Japan, waar ik vandaan kom, was materiaal het belangrijkste voor me. Het weer speelt hier een belangrijkere rol omdat ik bijna overal heen fiets. Bij regen trek ik bijvoorbeeld niet zo snel leer aan. Maar ook dat verandert: nu zal ik er eerder voor kiezen met ander vervoer te gaan zodat ik altijd kan dragen wat ik wil.

Is er een grote verandering geweest in uw stijl?

“Toen ik jong was en in Japan woonde droeg ik veel kleur, meer make-up en hakken, zelfs naar de supermarkt. Er lag daar een bepaalde sociale druk op hoe je eruit hoort te zien als vrouw. Nu is dat compleet anders en kies ik eerder voor comfort of een meer classy look zonder hakken. Wel word ik daardoor in Nederland altijd veel jonger geschat dan mijn echte leeftijd.”

Wat zijn dingen die kunnen helpen bij onzekerheid, denkt u?

“Weten waar je je prettig in voelt en wat je staat, en dat is voor iedereen anders. Maar ook goed zorgen voor jezelf, van binnen en buiten, door bijvoorbeeld naar de sportschool te gaan en goede skincare te gebruiken. Het geeft je energie, je wordt er sterker van en het geeft je een comfortabeler gevoel in je lichaam. Zelf zou ik bijvoorbeeld meer willen dragen waarbij mijn schouders of rug te zien zijn, iets wat ik heel mooi kan vinden bij een vrouw. Ik voel me daar nog niet zelfverzekerd genoeg voor, maar daar werk ik aan door naar de sportschool te gaan.”