De stijl van Chiara: ‘Ik trok hoe dan ook bekijks, dus besloot gewoon te zijn wie ik ben: een rariteit’

Fotograaf Carly Wollaert portretteert mensen die met hun persoonlijke stijl de straten van Amsterdam kleur geven. Deze week: coach en vlogger Chiara Spruit.

Wie Chiara Spruit (45), ‘stijl motivator’, coach, spreker, vlogger

Gespot Admiraal de Ruijterweg

Hoe zou u uw stijl omschrijven?

“Intuïtief, schurend en gelaagd. Alles wat ik draag heeft een verhaal, met veel kleuren en prints bij elkaar en een overdaad aan accessoires.”

Wat heeft u aan?

“Ik draag een colbert van de Noordermarkt en een jurk die ik als souvenir op vakantie in Zuid Frankrijk heb gekocht. De legging is op maat gemaakt door Leg-inc en daaroverheen draag ik sokken van Essentiel Antwerp. De Nikeschoenen kreeg ik van een vriendin en de hoed is van Old habits Die Hard. De sieraden zijn van Alber Elbaz, Parisienne, La Manso en MAM, en sommige zijn erfstukken of komen uit Colombia.”

Wat betekent stijl voor u?

“Een kledingstuk komt tot leven als innerlijk en uiterlijk één worden. Zo niet, dan is het gewoon een lap stof. Zo kunnen zes mensen er compleet verschillend uitzien in dezelfde broek, want zo’n broek krijgt pas vorm door ieders unieke joie de vivre, hun persoonlijkheid. Dáár gaat stijl over. Kleding is echt een tweede huid en alles valt of staat met de houding die je aanneemt als je erin rondloopt. Ik probeer mensen ook altijd mee te geven niet te dragen wat hen staat, maar waarin ze zich lekker voelen. Gebruik al je zintuigen bij het uitkiezen van een outfit. Wees niet bang om uit te proberen en op je bek te gaan. Ik zie mezelf als levend experiment, waarbij ik bepaalde combinaties aantrek en er als het ware mee oefen. Een voorbeeld daarvan is de sokken-over-legginglook die ik vandaag draag en die eigenlijk stamt uit mijn tienerjaren, toen ik op jazzballet zat. Als je steeds maar hetzelfde aan blijft doen, kom je er nooit achter wat echt bij je past.”

Hoe heeft u uw eigenheid omarmd?

“Mijn ouders – uit Nederland, ik ben geadopteerd – hadden een soort natuurlijke presence, die heb ik van huis uit meegekregen. Aan de andere kant ben ik ook erg zoekende geweest. Als Colombiaanse in een Nederlands dorp viel ik uit de toon. Ik leek qua lichaamsbouw, huidskleur en stijl niet op mijn familie en ik had niemand om me aan te spiegelen. Ik trok hoe dan ook bekijks, dus besloot ik gewoon te zijn wie ik ben: één rariteit, want dat is waar ik me lekker bij voel. Kijken doen mensen in Amsterdam trouwens ook, waarna ik soms de vraag krijg of ik naar een feest ben geweest. Maar ik heb er totaal geen last van.”