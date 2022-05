De stijl van Charlotte Corstanje: ‘Ik draag de hoofddoek met respect en ken het verhaal erachter’

Wie Charlotte Corstanje (34), directie-assistent en officemanager bij Pakhuis de Zwijger

Gespot Veemkade

Wat heeft u aan?

“Ik draag schoenen van United Nude. ­Fantastisch design en ze lopen heerlijk. De Hugo Boss-pantalon is een oude werkbroek van mijn vader. De top van MSCH Copenhagen heb ik bij Lena the fashion library geleend. Daaroverheen draag ik een ontwerp van Shannon Weekers; gekocht toen ik jureerde tijdens haar ­afstuderen. De oorbellen zijn van de ­Noordermarkt en de sjaal komt uit India. De jas van Symetria was een cadeau aan mezelf na mijn zwangerschap.”

Hoe zou u uw stijl omschrijven?

“Eclectisch chic. Ik heb onderzoek gedaan naar kleding en identiteit en keek onder meer naar culturele toe-eigening, een ingewikkeld onderwerp. Zo werd het gebruik van Afrikaanse stoffen door Viktor & Rolf bejubeld, maar kreeg Stella McCartney kritiek. Zij had er her en daar wat van meegepikt, terwijl Viktor & Rolf de stof in hun verhaal integreerden. Wellicht illustreert dit waarom ik positieve reacties krijg als ik iets draag wat bij een witte vrouw als problematisch zou kunnen worden gezien, zoals deze hoofddoek. Ik draag hem met respect en ken het verhaal erachter. Al maak ook ik weleens een foutje.”

Wat inspireert u?

“Mensen die anders zijn dan ik, of anders dan de norm. Mensen met enorme hoeden die vrouwen op de markt in Ghana dragen tegen de zon, bijvoorbeeld. Of iemand die op straat dwaalt, duidelijk zonder vaste woonplek, en kleding op een heel bizarre manier combineert.”

Hoe shopt u?

“Jaren geleden wilde ik mijn koop­gedrag veranderen en besloot ik alleen tweedehands kleding te kopen. Dat ver­anderde niets aan hoe ik met kleding omging, dus het moest drastischer. Nu koop ik één kledingstuk per kwartaal. Zo dwing ik mezelf bewust na te denken wat, waar en van wie ik iets koop. Bovendien ben ik nu heel anders bezig met alles wat ik al heb. Want ook al koop ik niet per se alleen duurzame kleding, ik ga wel heel duurzaam met mijn kleding om.”