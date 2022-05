De stijl van Cécile Loreen: ‘Ik krijg alleen maar complimenten, in één keer ben ik in de mode’

Wie: Cécile Loreen (31), fashion designer voor eigen merk Too Cute To Kill

Gespot: Westerpark

Wat heeft u aan?

“Alles is zelfgemaakt of hermaakt van oude kledingstukken, op de oorbellen van ASOS en de sandalen van Balenciaga x Crocs na.”

Hoe zou u uw stijl omschrijven?

“Altijd wel cute, met de nadruk op een speels element – ik vind fashion vaak veel te serieus. Mijn grootste doel is verbinden en mensen uitdagen te verbreden wat ze op modegebied als normaal beschouwen.”

“Ik ga elke dag volledig op deze manier gekleed. Voor mij is dat niet heel ingewikkeld: mijn hele kast hangt vol met dit soort items. Wel zorg ik er altijd voor dat een look volledig tot in detail uitgewerkt is, je slaat namelijk anders al snel de plank mis bij zulke kleurrijke outfits. Ik draag bijna altijd geheel roze. Het grappige is dat als ik dat niet doe, bijvoorbeeld als ik een lange blauwe jas met groene laarzen combineer met iets roze, mensen de look tóch registreren als compleet roze. Iemand zei eens: ‘Misschien heb je wel een roze aura!’ Ik vind het zo’n interessant fenomeen, dat ik schijnbaar écht roze ben.”

Hoe wordt er op u gereageerd?

“Mijn kleurrijke kledingstijl was eigenlijk een tegenbeweging op al het beige en bruin dat ik zag rondlopen toen ik studeerde aan het AMFI, het Amsterdam Fashion Institute. Daar wilde ik absoluut niet aan meedoen. Ik werd in die tijd veel uitgelachen op straat, soms op een heel nare manier. Ook mocht ik op het AMFI geen roze dingen meer maken, wat tevens de reden is dat ik daar ben gestopt. Ik werd eigenlijk alleen maar meer gemotiveerd ermee door te gaan.”

“Een trip naar Japan versterkte dat nog. Daar paste ik veel beter in het straatbeeld: mensen waren echt lyrisch over mijn look. Inmiddels is de tendens ook hier compleet veranderd en krijg ik bijna alleen nog maar complimenten: in één keer ben ik in de mode. Ik vind het zo bijzonder hoe dit zo drastisch kan veranderen.”