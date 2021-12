De stijl van beeldhouwer Saskia S.E. de Rooy: ‘Waarom niet uitbundig? Voor je het weet lig je in die kist!’

Wie: Saskia Susanna Elisabeth de Rooy (53), beeldhouwer Gespot: Sixhavenweg, Noord

Hoe belangrijk is kleding voor u?

“Ik doe altijd alsof het niet belangrijk is, maar dat is wel degelijk. Ik maak ook wel een beetje gebruik van het label dat de maatschappij op kunstenaars plakt. Je bewandelt vaak toch net een ander paadje dan de meesten en er wordt van je verwacht dat je een beetje buiten de norm valt. Er minder gewoon uitzien past in dat plaatje. Als je kunstenaar bent, zijn veel dingen lastiger dan als je een vaste baan hebt; ik vind dat ik dat genoegen om er een beetje wilder uit te zien wel verdien.”

Hoe zou u uw stijl omschrijven?

“Eigenlijk vind ik dat ik geen stijl heb – ik doe aan wat ik mooi vind bij elkaar. Ik heb altijd al kleurige dingen gedragen en ben ook altijd wel uit de buurt gebleven van wat in de mode was. Ik houd erg van fladderkleren, maar bij wat ik aantrek ligt het eraan wat ik die dag ga doen. Op een werkdag in mijn atelier heb ik iets anders aan dan wanneer ik bijvoorbeeld ergens over mijn werk moet vertellen.”

Wat heeft u aan?

“Bij het kopen van mijn kleding let ik altijd op duurzaamheid; mijn kleren gaan ook heel lang mee. Vandaag draag ik laarzen van Czech Craftsman die ik via Etsy heb gevonden. Ik zocht naar een winters alternatief voor mijn favoriete barefootschoenen waarin mijn tenen vrij kunnen bewegen. De rok en shawl uit India en de omslagdoek uit Schotland heeft mijn lieve echtgenoot voor mij meegenomen tijdens zijn tours als muzikant. De trui is van Twothirds en komt uit Portugal. De polswarmers heb ik zelfgemaakt, net als de vilten muts. De tas is van Sacha Wendt.”

Wiens stijl bewondert u?

“Ik zie weleens van die extravagante oudere dames langskomen op Facebook – zo fijn. Met hun kleding laten ze zien dat ze houden van het leven. Er kan zoveel plezier in kleding zitten. In Nederland zijn we vaak geneigd genoegen te nemen met een spijkerbroek en blauwe jas en dat vind ik jammer. We leven maar zo kort, waarom dan niet uitbundig zijn? Voor je het weet lig je in die kist!”