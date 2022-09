De stijl van Beatriz: ‘Vrienden zeggen dat ik er de laatste tijd archeologisch uitzie’

Wie Beatriz de Rijke (30), audiovisueel artiest BEA1991

Gespot Kinkerstraat

Wat heb je aan?

“Ik heb deze jurk met een lockmachine gemaakt van een stof die uit een zak van een inboedelverkoop komt, waarschijnlijk bedoeld voor gordijnen – een echte BEA1991 original dus! De schoenen zijn van Barefoot en draag ik vrijwel altijd.”

Hoe zou je je stijl omschrijven?

“De afgelopen paar jaar is comfort heilig geworden voor mij. Ik probeer mijn kleren zoveel mogelijk zelf te maken, want dat maakt me supergelukkig. Als ik zin heb in een dikke look, ga ik voor de milde post-apocalyptische steeze: veel wit en ­aardekleuren met kleine, opvallende accessoires en een nomadische vibe van meerdere lagen; ik wil me aan elke situatie kunnen aanpassen. Circus­esthetiek heeft me van jongs af aan beïnvloed, clowneske grote schoenen, spandex en goofy stuff. Als ik even niet zo gemotiveerd ben of niet wil opvallen, draag ik een mix van sportkleding en oversized broeken en shirts en probeer ik daar een slinger aan te geven door bijvoorbeeld toch hakken aan te trekken. Al mijn ringen laat ik maken door een goede vriendin en edelsmid. Vrienden zeggen dat ik er de laatste tijd ‘archeologisch’ uitzie. Dat maakt me best gelukkig.”

Wat is de grootste les die je leerde op stijlgebied?

“De kleren die je in vier minuten aantrekt tijdens je kater: dat is dé look. Onthou die look. Misschien is stijl ook wel: heel groovy wegkomen met iets per ongeluks. Wat mij inspireert? Letterlijk alles. Daarom ben ik ook vaak overprikkeld. Maar ik zou niet anders willen, hoor.”

Hoe heeft jouw stijl zich ontwikkeld?

“Het voelt als een chaotische en liefdevolle dialoog met mezelf. Op dit moment ben ik wat meer geland en heb ik alles zo’n beetje al uitgeprobeerd. Ik ben heel blij met waar ik nu in de dialoog ben. Mijn kleren zijn echt m’n vrienden. Chronologisch ging ik van neongoth naar monochrome high fashion naar nerdy bouwvakker naar normcore naar post internetsport naar esoteric nomad naar spiritual hiker naar archeologisch-met-een-beetje-slet, haha.”