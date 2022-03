De stijl van Avi: ‘De straat is letterlijk mijn runway’

Fotograaf Carly Wollaert portretteert mensen die met hun persoonlijke stijl de straten van Amsterdam kleur geven. Deze week: barista Avi Ramdin.

Wie Avi Ramdin (45), barista

Gespot Noordermarkt

Wat heeft u aan?

“De joggers komt uit een collectie van The North Face x Gucci. De col en schoenen – waarvoor ik maar 7,35 euro heb betaald en die op de absurd dure Bottega’s lijken – zijn van H&M. Ik koop zo min mogelijk fast fashion, maar soms kun je er niet omheen. De tas is van Chanel en de vintage Yves Saint Laurent-jas komt uit Londen.”

Hoe zou u uw stijl omschrijven?

“Mode zit van kleins af aan in mijn dna en androgynie heeft altijd een rol gespeeld. Ik vervaag graag de grenzen tussen mannelijk en vrouwelijk en vind het een leuke ontwikkeling dat je dit steeds meer terugziet in het straatbeeld. Mijn motto is: create, never imitate. Dit naleven vind ik erg belangrijk. De straat is letterlijk mijn runway, iedere dag. De fijne spanning die je voelt als je je opdoft voordat je gaat stappen, met een muziekje erbij – waarom zou je op een gelegenheid wachten? Ik neem er altijd lekker de tijd voor en dat voelt goed. Je leeft tenslotte maar één keer.”

Wat inspireert u?

“Ik ben homoseksueel, maar vind vrouwen de mooiste wezens op aarde. Arch your back, lick your lips en wind iedereen maar om je vingers. Ik kan er heel vrolijk van worden ze te observeren en haal daar veel inspiratie uit. Dat laatste kan ook uit een nummertje komen, een videoclip of vlog. Fashion Week vind ik ook absoluut leuk om te volgen: de shows, maar ook de mensen die erop afkomen. Vaak hebben zij niet eens een heel dure outfit aan; de creativiteit in styling en goede accessoires doen het ’m.”

Heeft u een shoptip?

“Combineer vintage of retail met iets duurs: daarmee wordt je outfit fantastisch en kan het betaalbaar blijven. Ik vertik het sowieso om het volle pond te betalen voor design. In plaats daarvan wacht ik liever een seizoentje of koop ik tweedehands. Bijna alles wat je zoekt, valt vintage wel te vinden. Alles wat nu in is, is al eens gedaan.”