De stijl van Anthonis Pham: ‘Op een slechte dag kan kleding dienen als een harnas’

Wie Antonis Pham (23), werkt in de horeca en gaat studeren aan Amfi

Gespot Centraal Station

Wat betekent stijl voor jou?

“Kleding is heel belangrijk voor mij. Misschien klinkt het wat afgezaagd, maar de kleding die je draagt maakt je echt tot de persoon die je bent. Het laat een verhaal over jezelf zien en kan op een slechte dag dienen als een harnas waardoor je er weer tegenaan kunt.”

Wat heb je aan?

“Ik draag Rick Owens Geobasket sneakers. De broek is er een van mijn vader uit de jaren zestig. Daarboven draag ik een jack van Wrangler, ook een supercoole piece uit die tijd, gekocht bij een tweedehandswinkel op de Vijzelstraat. Hieronder draag ik een mesh shirt van Comme des Garçons, gekocht op Vinted. Tot slot is mijn tas van Miu Miu.”

Wat inspireert jou?

“Op mijn mbo-opleiding kwam ik voor het eerst in aanraking met mensen met allerlei bijzondere stijlen. Dat was een keerpunt: van skinny jeans en strakke shirts ging ik experimenteren met layering en baggy kleding. Ik kijk nog steeds graag naar andermans stijlen, in mijn omgeving of op Instagram. De punkpopscene uit Japan, waarin verschillende soorten zwart worden gedragen met wilde accessoires en gave haarstijlen, vind ik heel inspirerend.”

Hoe zou je je stijl omschrijven?

“Ik hou van het mixen van vintage, tweedehands en designer pieces. Ik ­probeer er altijd anders uit te zien dan de rest van de wereld en draag kleding voor mezelf, niet voor anderen. Zolang ik me er maar comfortabel en zelfverzekerd in voel, is het goed. Dat kan ook zeker in een jurk zijn, vooroordelen van anderen laat ik los.”

“De laatste tijd draag ik bijna alleen maar zwart. Grappig, aangezien ik vroeger als enige in mijn vriendengroep kleurrijk gekleed ging en het altijd wack en makkelijk vond als mensen zich helemaal zwart kleedden. Nu zie ik er de schoonheid en mogelijkheden van in. Het is één basic kleur, maar er zit zóveel power in. Je kunt met verschillende tinten en stoffen diepte en nieuwe dynamieken creëren: zwart ­suède, leer, wol of mesh geven bijvoorbeeld allemaal een compleet andere look, heel gaaf!”