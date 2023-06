De stijl van Anne-Rixt: ‘Ik moet het altijd weer ergens opfokken’

Fotograaf Carly Wollaert portretteert mensen die met hun persoonlijke stijl de straten van Amsterdam kleur geven. Deze week: kostuumontwerper Anne-Rixt Gast (34).

Wie Anne-Rixt Gast (34), kostuumontwerper, door host en piercer Gespot Korte Papaverweg

Wat omschrijft uw stijl?

“Foxy! Het is een zorgvuldig gedoseerde mix van stijlen. De hoofdingrediënten: street en baggy, sexy en Chanel met afwisselende toppings van punk óf iets tradi­tioneels, vaak Mexicaans. Soms contro­versieel, soms educatief, soms grappig. Ik kan nooit in één stijl gekleed gaan, ik moet het altijd weer ergens opfokken, een innerlijke drang. Een standaardregel: is de bovenkant strak of heb je een blote buik, dan moet de broek wijd. En andersom.”

Wat heeft u aan?

“Ik draag een zelfgemaakte outfit van twee vintage jeans van Trippen via Laura’s Kledingkast; er zitten heel wat uren in. Deze hakken van Ann Demeulemeester heb ik al minstens vijftien jaar en ik vind ze nog steeds beeldschoon. Helaas ben ik geen ster op hakken, dus ik heb voor de zekerheid wel sneakers bij me.”

Heeft u een stijlicoon?

“Lil’ Kim van back in the day, maar dat zal dan toch wel weer gepaard moeten gaan met invloeden van bepaalde subculturen of volkeren.”

Uw grootste fashion misser?

“Ik ben in mijn jeugd heel wat subculturen afgereisd om te kunnen ontpoppen tot wie ik ben en er zit één tussenstop bij die ik écht niet voel: de ‘ballo’. Ik kan bijna niet geloven dat ik toch minimaal een jaar van mijn leven in La Martina, Tommy en Ralph Lauren liep. Heel apart wel.”

Zijn er kledingstukken waar u mooie herinneringen bij heeft?

“Dat zijn er heel veel. Bijvoorbeeld het zwarte latex pak dat ik in 2015 droeg tijdens mijn afstudeershow. Het zweet kwam letterlijk mijn naad uit, but the show must go on. Ook heb ik door de jaren prachtige kledingstukken gespaard op mijn reizen. Handgeborduurde gewaden die me compleet terugbrengen naar een berg waar ik door een prachtige familie verwelkomd werd in een huisje met een weefgetouw. Ik ruik het nog. Op zulke kleding ben ik dan ook heel zuinig, uit respect voor de herinnering en de craft.”

Wat is essentieel in uw garderobe?

“Het één kan niet zonder het ander, je gaat ook niet elke dag sushi eten. Het is alleen lekker omdat je het afwisselt met roti of soms ook even die luie hap. Er is wel een type top die het mij makkelijk maakt om mooie combo’s te maken. Porno­pakjes noem ik dat altijd. ­Heerlijk! Weinig stof, maar de levendige vormen of sliertjes doen het altijd goed. Ik kan ze echter niet boven Chanellogo’s plaatsen, of boven mijn favoriete T-shirt uit Mexico van Siouxsie and the Banshees.”